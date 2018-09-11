Nihat Doğan’ın alıkoyduğu çocukların babasından yeni suçlama

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Nihat Doğan’ın alıkoyduğu iddia edilen 11 ve 16 yaşındaki kız çocuklarını babası Kanal D habere açıklamalarda bulunarak, “Adli tıptan muayene talebi isteğimiz olacak” ifadelerini kullandı.

“AHLAKLI BİR AMAÇ DEĞİL BU”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan baba, “Şimdi çocuğu eve getiriyorsun. Yani kendine zemin hazırlıyor adam. İyi niyetli bir kişi kafeye indirir çayını kahvesini söyler güle güle der. Daha öncede çocuklar birkaç kez Doğan’ın yanına gitmiş. Bir kız çocuğunun bekar bir erkeğin evinde ne işi var. Ne gibi bir amacı vardır kişinin? Bence hiçbir ahlaklı bir amaç değil bu” dedi.

“ADLİ TIPTAN MUAYENE TALEBİMİZ OLACAK”

Nihat Doğan’ın kız çocuklarına başka bir yaklaşımı olmuş mudur sorusuna cevap veren baba, ‘Ben şüpheleniyorum ağabey. Benim çocuklarım bana bir şey söylemedi. Ama ben şüpheleniyorum. Adli tıptan da bir muayene talebimiz olacak ben bu işin peşini bırakmam. Kızlarım korktuğu için bana net bir şey söylemiyorlar” dedi.

Bu suçlamaların yanı sıra karıştığı skandallar nedeniyle Nihat Doğan’ın çalıştığı TV kanalından da kovulduğu iddia ediliyor.