Ruslar akın akın Antalya’ya geliyor

Antalyalı turizmciler, Rus turistler açısından bu yıl Türkiye’nin yurtdışı tatilinde lider ülke olacağı ve Rusya’dan Türkiye’ye turist akışının eylül ayında, ağustosa oranla çok daha iyi olabileceği yönünde.
EN ÇOK TURİST RUSYA’DAN
Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı (POYD) Ülkay Atmaca, 1 Haziran’daki normalleşme süreciyle birlikte tesislerin de açılmaya başladığı Antalya’da, temmuz ayıyla birlikte Kurban Bayramı ve iç pazar hareketliliği yaşandığını aktardı.
Ağustos ayında ise Almanya’nın uçuş yasağını kaldırması, Rusya’nın da charter uçuşlara başlamasının sezona olumlu yansıdığını kaydeden Atmaca, “Böyle bir süreçte Türkiye olarak en çok turist aldığımız ülke Rusya, gayet iyi” dedi.
REZERVASYONLAR GAYET İYİ
Rus pazarı açısından eylül rezervasyonlarının da iyi olduğunu anlatan Atmaca, “Muhtemelen sezonun da kasım – aralık ayına kadar uzayabileceğini düşünüyoruz. Çünkü şu ana kadar gelen rezervasyonlar umut verici. Bunda, Antalya’daki tesislerin büyük bölümünün açık olması da etken oldu. Sonuç itibarıyla iyi bir eylül geçiriyoruz, ekimin de iyi olacağı görünüyor. Aldığımız rezervasyonlar gayet iyi” diye konuştu.(DHA)