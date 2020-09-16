Ruslar akın akın Antalya’ya geliyor

Corona virüsü salgınında normalleşme süreciyle birlikte, başta Rusya olmak üzere Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinden Antalya'ya gelen turist sayısında hareketlilik yaşanıyor. Antalya'da ağustos ayında toplam 225 bin olan Rus turist sayısı, eylülün ilk 15 gününde aynı sayıyı yakaladı. Yaz sezonunun kasım ayına kadar uzayacağı öngörülüyor.

Antalyalı turizmciler, Rus turistler açısından bu yıl Türkiye’nin yurtdışı tatilinde lider ülke olacağı ve Rusya’dan Türkiye’ye turist akışının eylül ayında, ağustosa oranla çok daha iyi olabileceği yönünde.

EN ÇOK TURİST RUSYA’DAN

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı (POYD) Ülkay Atmaca, 1 Haziran’daki normalleşme süreciyle birlikte tesislerin de açılmaya başladığı Antalya’da, temmuz ayıyla birlikte Kurban Bayramı ve iç pazar hareketliliği yaşandığını aktardı.

Ağustos ayında ise Almanya’nın uçuş yasağını kaldırması, Rusya’nın da charter uçuşlara başlamasının sezona olumlu yansıdığını kaydeden Atmaca, “Böyle bir süreçte Türkiye olarak en çok turist aldığımız ülke Rusya, gayet iyi” dedi.

REZERVASYONLAR GAYET İYİ

Rus pazarı açısından eylül rezervasyonlarının da iyi olduğunu anlatan Atmaca, “Muhtemelen sezonun da kasım – aralık ayına kadar uzayabileceğini düşünüyoruz. Çünkü şu ana kadar gelen rezervasyonlar umut verici. Bunda, Antalya’daki tesislerin büyük bölümünün açık olması da etken oldu. Sonuç itibarıyla iyi bir eylül geçiriyoruz, ekimin de iyi olacağı görünüyor. Aldığımız rezervasyonlar gayet iyi” diye konuştu.(DHA)