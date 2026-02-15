Bazıları şunu söyleyebilir bu maç için: “3 puanlık maç.” Ama bu maç 3 puanın çok ötesinde bir maç. Çünkü maçtan önceki görüntü eğer sarı-lacivertliler mağlup olurlarsa moral olarak çok bozulacaklar. Galatasaray’ın da iştahını kabartacaklar. Sarı-lacivertliler bu maçı önde bitirirlerse bundan sonra oynayacağı takımlar daha rahat gözüküyor. Sonuçta kazandılar, önleri açık.

Fenerbahçe takımı, santrforsuz oynuyor. Ama kaçak oynayan futbolcu yok. Herkes birbirine yardım ediyor. Yani Fenerbahçe eskiye göre, bayağı bir takım olma yolunda ilerlediğini gösteriyor. İçeride iki tane beyin var: Biri Asensio diğeri Guendouzi; orta sahada çok zeki işler yapıyorlar. Dün gece İsmail de çok başarılı oynadı.

Sarı-lacivertlilerin en büyük özellikleri en fazla 25-30 metre mesafede oynuyorlar en geri ile en ileri adam arası. Haliyle de bu onlara büyük avantaj sağlıyor. Hücuma da birlikte çıkıyorlar savunmaya da birlikte geliyorlar. Rakip de boşluk bulamıyor. Bir yerde Fenerbahçe teknik direktörü, rakipleri tuzağa düşürüyor ileride adam tutmayarak.

Hakem için şunu söyleyeceğim: Halil Umut Meler zor günler geçirdi. Ama dün gece çok rahattı ve onda şöyle bir hava sezinledim: “Bundan sonra ne olursa olsun kardeşim. Ben bundan sonra böyle maç yöneteceğim” demiş, iyi de yapmış. Kısacası inceldiği yerden kopsun havası vardı. Aynen devam etsin.