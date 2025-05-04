Fenerbahçe açısından çok gergin bir maç. Puan kaybı Fenerbahçe için idam fermanı. Ama bakıyorsunuz Fenerbahçe’de şampiyonluğa oynayan bir takımın heyecanı, isteği, hırsı yok. Öyle oynuyorlar.

Hani düşünün devlette çalışan bir memur gibi sabah 9 akşam 5.

Fenerli futbolcular ticaret adamı gibi düşünmüyor memur zihniyetinde oynuyor. O zaman bir tuhaflık var. Bunun sebebini de Fener yönetimi ve Mourinho bilir.

Büyük ihtimalle de futbolcular forma adaletini beğenmiyorlar. Çünkü bunun başka bir izahı yok ya da takım içinde gruplar var. Beşiktaş nasıl oynadı? Elinden gelen mücadeleyi yaptılar. Aman aman da futbol oynamadılar. Belirli bir şablonda oynadılar. Yalnız bu teknik adam son iki, üç teknik adama göre Beşiktaş’ı daha ileri, araya oynatıyor. Yani kaleciye pas, geriye pas yok.

Penaltı olayını Gedson Fernandes’e attırmak bence yanlıştı. Immobile yoksa Rafa Silva’nın atması gerekirdi. Ama Gedson, Mert Müldür’ün kendisi ne ve takıma verdiği hediyeyi iyi değerlendirdi. Mourinho kaleye giremiyorum dedi, kapıyı yıkmaya kalktı ama oyun çok sıkıştı. Çok sıkışması da Beşiktaş’ın lehine oldu. O kadar dar alanda her topa çıkıp çıkıp vurdular. İkinci yarı sinir harbiydi. Bu sinir harbini de Fenerbahçe kazanacak gibi değildi. Sarı-lacivertliler son dakikalarda topu şişirdikçe şişirdiler, Beşiktaş defansı ve kalecisi de bu karşıdan gelen topları armut toplar gibi topladılar.

Fener takımı Beşiktaş kalecisini müthiş çalıştırdı. A Milli Takım Teknik Direktörü Montella bu maçı mutlaka seyrediyordur. Artık Mert’e özel idman yaptırmaya gerek yok. Bu Fenerbahçe maçı kafi gelmiştir. Şampiyonluğa giden bir takımın bu tarz futbol oynaması diyeceğim ama demeyeceğim. Çünkü Fenerbahçe futbol oynamıyor, top oynuyor diyeceğim. Eğer maç berabere bitseydi veya Fener kazansaydı Beşiktaş adına yazık olurdu. Mourinho yaptığı bütün sportmenlik dışı hareketleri ne karşı büyük maçları yani rakiplerini derbide yenemeyerek dün akşam kendi ipini çekerek intihar etti. Ve lig bitti. Zaten bitmiş olan lig, dün gece resmen sona erdi.