“2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 10. maddesi; "Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.” diyor.

Anayasa açıkça diyor ki,

T.C Anayasası 66. maddesi

“Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür”.

Peki anayasa böyle diyor da, DEM parti Milletvekilleri ne diyor ? Kürt sorunu da Kürt sorunu …

Soru;

ülkede yaşayan yurttaşların kullandığı hangi haklar size tanınmıyor ??

Diğer yurttaşlar, anayasal haklarını kullanırken siz kenara çekilin siz Kürt’sünüz kullanamazsınız mı deniyor?

Bu Cumhuriyet hepimize TC kimliği vermiş, sizi ayırmış mı ??

Ülke insanının kullandığı tüm hakları kullanacak, sonra da Kürt sorunu var diye ortalıkta dolanacaksınız.

Kürt sorunu diye ortada dolaşanların, Kürt yurttaşlarını düşündükleri falan yok. Eğer, Kürt sorunu diyenler, Kürt yurttaşlarımızı düşünselerdi, ilkin, doğu ve güneydoğudaki feodal yapı, yani ağalık ve şeyhlikle mücadele eder, o insanları yıllarca hizmetçi olarak kullanılmalarına karşı çıkarlardı. Kafanızı kaldırıp Suriye, Irak ve İran’da ki Kürt kökenlilere bir bakın bakalım onlar “ Vatandaş mı ? Yoksa ….

Yıllarca katil terör örgütü PKK, doğu ve güneydoğuda Kürt kardeşlerimizi çoluk, çocuk, kadın demeden katlettiler. Ama bir tek gün, Kürtlerin temsilcisi olan partiden, terörü lanetleyen tek kelime duymadığımız gibi, bir gün olsun Türkiye Partisiyiz demediler, diyemediler. Bugün tek söyleyen, ne için içerde tutulduğu belli olmayan Sayın Selahattin Demirtaş partiyi Türkiye Partisi yapacağım demişti.

Siz TBMM’de sadece oy aldığınız kesimin mi, yoksa tüm Türk yurttaşlarının haklarını savunmak için mi oradasınız?

Yıllardır TBMM’desiniz, bir tek gün hiçbir üyenizden mecbur kalmadıkça, Türkiye sorunlarını içeren tek bir açıklamanız olmadı.

Değerli Okurlar;

Açılımcılar ne diyorlardı?

Bu bir kardeşlik projesi,

Pazarlık yok…..

PKK hiçbir şart öne sürmeden silah bırakacak……

Sayın Bakırhan 21 Mart 2026 tarihinde Van’da konuşuyor, bize sürekli soruyorlar Kürt’ler ne istiyor diye ?

1.Kürt kimliğini,

2.Kürtçe ana dil ile eğitim,

3.Yerel demokrasi,

4.Eşit yurttaşlık,

5.Öcalan, cezaevindekiler, dağdakiler, Dünya’nın dört bir yanında ki PKK’lı teröristlerin affedilmesi, siyaset yapılanmasına imkan,

6.Yapılacak olan bütün bu çalışmaların Anayasal güvence altına alınmasını istiyoruz diyor…..

Sayın Bakırhan, yukarıda isteklerinizi tüm açıklığı ile sıralamışsınız da, bu istekler oluştuğunda, içinizdeki gerçek oluşmasını istedeğiniz sistemin “ismini” açıklamayı unutmuşsunuz !!

Değerli Okurlar; Başta Sayın Bahçeli olmak üzere, bu projeye sıcak bakan tüm devlet büyüklerimizden öğrenmek istiyorum ? Bakırhan’ın tüm bu isteklerini alt alta koyunca, Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter ulus yapısı ortadan kalkıyor mu, kalkmıyor mu? üniter ulus yapısının ortadan kalkıp, kalkmadığını siz açılımcılar kamuoyuna açıklasanız da bizlerde öğrensek.

Açılımcılar; Tüm bu istekleri sıralayanların, gerçek isteklerinin ne olduğunu hala anlayamadıysanız ise pes doğrusu !!

SON SÖZ:

“ Birgün atomun enerjisini serbest bırakacağız,

gezegenler arası yolculuklar gerçekleştireceğiz, ömrü uzatıp, tüberküloz ve kanseri tedavi edeceğiz ama en düşük seviyeli insanlar tarafından yönetilmiş olmanın sırrını asla çözemeyeceğiz.!”

JEAN ROSTAND