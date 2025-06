Ticaret yaptığım için her zaman söylerim: ‘Alırken kazanacaksın, satarken değil.’ Hayatım boyunca kirada oturmayı sevmedim, kirada olanlara da ‘Allah kurtarsın’ derim. Kiralık Osimhen’in tapusunun alınma durumu var. Osimhen beni bu oyunuyla her sene şampiyonluğa oynatacaksa bu parayı seve seve veririm. Tabii burada kulübüne verilecek para hariç kendisi ne istiyor? Kulübe verilecek paraya hiçbir Galatasaraylı futbolcu bir şey demez. Amaaaa yarın Osim hen sallandı mı diğer oyunculardan çok farklı para aldı mı omuzlara falan almazlar, üstüne basıp geçerler. Bir futbolcu da her zaman çok iyi oynamayabilir. Icardi ile sorun yaşayabilirler mi? diye düşünenler var. Yaşamazlar. Hatta çok daha iyi oynarlar. Icardi başka, Osimhen başka bir oyuncu. Ben ‘İkisi çift santrfor oynamaz’ dediğimde Galatasaray seyircisi, Okan’ın çıkardığı kadroda hücumda ikisini görünce bana salladı. Ama şunu göremediler. Osimhen ileride koç boynuzu gibiydi, öteki bir arkada sinsi her an gol atabilen, oyun kurabilen, takımı idare eden bir oyuncu tipiydi. Seyirciler de yavaş yavaş bu işleri öğrenecekler.

'Osimhen'li Galatasaray her zaman bir adım önde’ dersin ama olayın öbür yanına baktığın zaman Osimhen’in yaşı 26. Kalırsa futbolu gelişir mi, körelir mi? Daha önün de bu kadar yıl varken çok kolay Galatasaray’ı seçebilir mi? Dzeko 39 yaşında gelip yine goller attı. Bizim futbolumuz işte böyle. PSG-İnter maçını herkes seyretti. PSG’nin yaş ortalaması 23-24, Inter’in 30-31. Ne oldi? İnter paramparça oldi! Eski fut bolcular, eski hakemler artık yoklar kardeşim. Biz de futbol oynardık biz de hakemlik yapardık. ‘Düdük çaldığımızda Taksim’de trafik dururdu’ derler. Geçti o günler. Futbolcu da hakem de süratli olacak. Bizim oynadığımız futboldaki sürat yüzde 34-40’tı. Şimdi neredeyse 80-85.

DÜDÜKLÜ TENCERE EKSİKTİ

Galatasaray şampiyon oldu, seyircisiyle Muslera ve Mertens’e muhteşem bir veda yaptı. Ama Fenerbahçe şampiyon olmadı. İkinci olmak Türkiye’de ölümdür. Vedayı bile statta yapamadılar. Güzel bir restoranda hatta eşlerinin de olduğu bir yemek verilebilirdi. Yemekhanede yaptılar, bence gene eksikti. Bir düdüklü tencere ocağın üzerine konurdu, bir de tüyleri yolunmuş kaz. Tabii Kars’tan getirilirse daha iyi olur. Güzel tereyağlı pilavın üzerine Kars kazı yenebilirdi, burada eksiklik yaptılar! Tadic, Dzeko, Mourinho, Ali Koç dörtlüsü Kars kazı pişerken fotoğraf çektirseydi harika olurdu. Hatta Ali Koç o kaz parçalarından bazılarını eliyle kopararak Tadic’le Dzeko’nun ağzına verebilirdi, tatsınlar diye. Tabii bu arada teknik direktörünü de ihmal etmemeliydi.

HADİ BENİ MAHKEMEYE VERSENİZE

Acun'un İngiltere’deki kulübüne Kayseri Teknik Direktörü’yle, Kayseri Başkanı ile konuşmadan sözleşme yaptığında Ekol TV’de bazı cümleler sarf ettim. O cümlelerin sonuna kadar arkasındayım. Adam gibi yönetici eğer adam gibiyse ve her hangi bir takımın teknik direktörünü almak istiyorsa, önce o kulüp başkanıyla görüşür, izin ister. Amaaaaaa o teknik adamın o kulüple yaptığı sözleşmeyi alıp, okuyup, o sözleşmenin açıklarından faydalanmaya kalkarsa ‘Bu, sahtekarlık’ dersem ayıp olur, ‘Ahlak noksanı’ dersem ayıp olur mu, bilmiyorum! Aslında Acun bu işte ne kadar hata yapıyorsa kulübünü satan teknik direktör de ahlak olarak o kadar hata yapıyordur. Beyefendiler işi bitirdikten, yemeği pişirdikten sonra daha doğrusu mercimeği fırına verdikten sonra Acun Bey lütfetmiş, Kayserispor Başkanı ile konuşmuş. Ekol TV’de ne söylediysem arkasındayım. SÖZCÜ GAZETESI’nde ne yazdıysam arkasındayım. Hadi beni mahkemeye versenize yüreğiniz yetiyorsa. Ha kime ne dersiniz, merak ediyorum. Ama benim şahidimin Kayserispor Başkanı olacağını zannediyorum.

KOÇ VE YILDIRIM FENERBAHÇE İLE OYNUYOR

Mourinho ile devam edilmeli mi? Çok zor bir soru. Çünkü Mourinho’nun içeride tartıştığı futbolcular var. Yardımcılarını gönderdiler. Peki sorumlu Mourinho muydu, yardımcıları mı? Bence Fener yönetimi Mourinho’nun elini, kolu nu budamak istiyor. Çün kü Mourinho ile futbolcular arasında bir köprü kuracak yönetim kurulu üyesi veya bir menajer ya da isim yok. Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım başkan olduktan sonra bu yıla kadar sadece iki başkan koltuğa oturmuş. Galatasaray’da aynı sürede 10 başkan değişmiş, yapamayan gitmiş, yenisi gelmiş. Ali Koç’la Aziz Yıldırım Fenerbahçe ile tenis topu gibi oynuyorlar. Fenerbahçe seyircisi ve kulübü bunu hak etmiyor. Neredeyse isimlerini Fenerbahçe ile eşit yazacaklar. Siz kimsiniz arkadaşlar? Bu kulüpten kimler geldi, kimler geçti. Fenerbahçe çok büyük bir markadır ama bu markayı ikiniz de kaldıramadınız. Başaramazsan gideceksin, yenisi gelecek. DAHA DA ÖNEMLISI DENENMIŞI BIR DAHA DENEMEYECEKSIN!