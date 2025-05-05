Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreninden ayrılışında CHP Genel Başkanı Özgür Özel yumruklu saldırıya uğradı. O yumruk değil, bıçak da, muşta da olabilirdi. Yumruk gözüne de gelebilirdi. Yara-bere almadan olay atlatıldı. Özgür Bey’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

CHP genel başkanları geçmişte de saldırılara uğradı. Örneğin partinin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, birisi silahlı olmak üzere üç defa hedef alındı. Birisinde TBMM’de yumruklu saldırı oldu. Ankara’nın Çubuk ilçesine bağlı Akkuzulu köyünde, şehit askerimizin cenaze törenine katılan Kılıçdaroğlu, burada adeta linç edilmek istenmiş, yumruklu saldırıya uğramıştı. Yetinilmedi, sığındığı evde “yakılması” için bağıranlar olmuştu.

“OOHHH... OOHH” ÇEKEN BAKAN

Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olayı küçümsemiş, neredeyse bu olayın suçlusu olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nu göstermişti. Daha da ileri gidip, CHP yöneticilerinin şehit cenaze törenlerine katılmamaları için talimat vermişti. Tabii ki bu emri hiçbir ilimizde hiçbir vali uygulamadı. Soylu, verdiği emirle baş başa kaldı.

Soylu, saldırganların üç-beş kişi olduğunu söylerken, o an Akkuzulu köyünde bulunan dönemin Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, “Bin kadar gözü dönmüş güruh”tan söz etmişti. Bakan, gerçekleri söyleyen Genel Müdürün sözlerinden çok rahatsız oldu ve hemen görevden aldı. Yani gerçeklerin söylenmesi bakanı rahatsız etmişti. Sıkça “Ohhh.. ohh” çeken Soylu, o zaman da Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırı için kesin “Ohhh”lar çekmiştir.

Hemen şunu belirtelim, o saldırıyı yapanlara bir şey olmadı. Olan, Koruma Müdürü Koray Aslan’a oldu. Soylu, Kılıçdaroğlu’nu gözü gibi koruyan müdür hakkında soruşturma açtırdı. Mülkiye Müfettişi, Aslan’ın bir ihmali olmadığını raporunda belirtti. Bakan, bunu kabul etmedi. Aynı müfettişten yeni rapor istendi. Müfettiş bu kez Koruma Müdürüne ceza verilmesini istedi.

“MECZUP” DEYİP KAPATILIYOR

7. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da, 8. Genel Başkan Özgür Özel de koruma görevlilerinin halkla aralarına girmemesi yönünde talimatlar veriyordu. Aslında bu durumdan koruma ekibi rahatsız oluyor ama genel başkanın emrini istemeseler de yerine getiriyorlar.

CHP genel başkanlarına saldırılar sıradan olaylar değil. Saldırganlar için, “meczup” denilip olay kapatılıyor. O sözde “meczup” da biliyor ki saldırısından dolayı başına bir şey gelmeyecek. Akkuzulu köyünde yumruklu saldırıda bulunan ve “inek hırsızı” olduğu basında yer alan kişinin elini öpmek, “ellerin dert görmesin” diye ziyaret edildiğini unutmayalım.

Özgür Özel’in koruma müdürlüğünü, daha önce Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü görevinde bulunan Serkan Ökdemir yürütüyor. Ne kadar başarılı, dikkatli olursa olsun, genel başkanın halkla aralarına girmemesini isteyince böyle üzücü olaylara engel olunamıyor.

TÜRK USULÜ YÖNTEMLE ABD TİPİ KORUMA

Korumalar bizde rahat çalışamıyor. Genel Başkan, “Aman halkla aramıza girmeyin” diye uyarıyor, önünde koridor oluşturulmasını engelliyorlar. İşte bu engellemelerin ardından sağından, solundan genel başkana yaklaşan, sanki partiliymiş gibi gözüken kişiler saldırı için harekete geçiyor.

Türk usulü yöntemlerle, ABD’li gibi koruma isteniyor. Eğer bunun sağlanması isteniyorsa, korumaların uyarı ve önerilerine uyulması, korunan kişinin uyarıları dikkate alması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korunma biçimini örnek gösterenler, diğer liderlerin de aynı şekilde korunması konusunda önerilerde bulunanlar oluyor. Ama unutmayalım, Cumhurbaşkanının korumalarının açtığı koridora kimse giremiyor. Oysa, partilerde böyle olmuyor.

Genel başkanlar gittikleri illerde de kendi korumalarının yanı sıra o il emniyetinde görevli koruma şubesi ekipleri tarafından da korunuyor. Ancak tüm yetki, liderin korumalarında oluyor. Bu saldırıdan sonra belki bir süre Özgür Bey daha sıkı korunacaktır. Başında da belirttiğimiz gibi korumaların görevlerini eksiksiz yapmasına izin vermediğiniz sürece benzer olaylar yaşanır.

PARTİ AYRIMI OLMADAN

Anavatan Partisi Genel Başkanı rahmetli Mesut Yılmaz da Macaristan’da otelde yumruklu saldırıya uğramış, burnu kırılmıştı. Mardin’in görevden alınan Belediye Başkanı Ahmet Türk, “Akil insan” grubuyla çözüm sürecinde Samsun’a gittiğinde yumruklu saldırıya uğramıştı.

Özgür Özel’e saldırıdan bir gün önce, İYİ Parti Milletvekili Ayyüce Türkeş, babası rahmetli Alparslan Türkeş’in kabrini ziyarete gidişi engellenmek istendi. Şoförü ve danışmanı saldırıya uğradı. Ayyüce Hanımı da, “Siz de duanızı okuyup gidin” diye uyardılar. Polis, olup bitene hiç müdahale etmedi. Türkeş, “Onlar istedi diye ayrılmam, beni sokmak istemeyenlere paye vermek anlamına gelecekti. O şekilde ayrılmayı gururuma yediremedim. Çok üzüldüm. Bir gün sonra da Özgür Bey’in saldırıya uğraması kabul edilebilir bir durum değil” dedi.

Bir parti genel başkanı bu kadar hedef gösterilirse olacağı bu. Özgür Özel, saldırının hemen ardından ilk aradığı kızı oldu. Aradığında, İpek’in ağlaması baba olarak Özgür Bey’i çok üzdü, yaraladı. Benzer olayların yaşanmaması dileğimizi yineliyoruz.