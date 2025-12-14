Top, Sane’nin ayağına geldiği zaman futbolun estetiğinin ne kadar güzel ve anlamlı olduğunu görüyorsunuz. Futbolun sanat kısmını düşündüğümüzde son yıllarda ülkemize gelmiş en önemli yeteneklerden biri Sane. Klas bilek hareketleri ve usta paslarıyla onu izlemek büyük keyif.

11 dakikada maçı 2-0’a getirmişti Galatasaray. Monaco maçından sonra moral bozukluğu veya yorgunluk gibi durumlar gerçekleşmedi. Sane ve Sallai’nin golleri ile maçı istediği gibi yönlendiren bir takım vardı Antalya deplasmanında.

Yunus, hücum bölgesinde hem tekniğini hem de çabukluğunu iyi konuşturdu. İlkay’a fazla iş düşmedi. Torreira her zamanki gibi yine iyiydi. Devre 5-0 bitse kimse şaşırmazdı.

Osimhen çok net 3 fırsatı kaçırmıştı. Bazen golcüler de atamaz. Ama Osimhen bu. Atmadan duramaz. Antalyaspor baskı kurmak isterken ani atağı bulan Osimhen, Yunus’un pasını bu kez golü atarak değerlendirdi.

Antalyaspor, ‘Maç nereye giderse gitsin’ düşüncesiyle tamamen hücumu düşünmeye başladı. Van de Streek’in golüyle farkı ikiye indirdi.

Değişikliklerle birlikte Galatasaray oyunu aktif dinlenmeye çevirmişti. Okan Buruk’un oyuncuları dün hiç zorlanmadan üç puanı alırken; gecenin yıldızı Sane, İcardi’ye verdiği gol pasıyla maçı bitirdi.