Fatih Terim: Yakın gelecekte daha iyi oynarız

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Konyaspor galibiyetinin ardından konuştu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Süper Lig’in 9. haftasında Konyaspor’u sahasında 1-0 yenen Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Terim, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, “Galatasaray seyircisine daha fazla gol ve daha iyi oyun seyrettirmek isterdik ama yakın gelecekte bunu yaparız” diyerek şu ifadeleri kullandı;

– Yaptığımız küçük bir değişiklik ilk yarı bizi çok pozitif oynattı. Olağanüstü bir oyun oldu bizim adımıza. Pozisyon olarak müthiş pozisyonlar yakaladık. Golü çok erken bulduk. Bayağı pozisyon bulduk. Bunların herhangi birini gole çevirmemiz gerekirdi. Bunlardan bir tanesini gole çevirseniz başka bir oyun oynanacak. İlk yarı zaten neticeyi almalıydık, farklı olarak almalıydık.

– İkinci yarı çok da bu konuda bir şey demememe rağmen üç puanın kritik oluşu, bir çok iyi oynadığımız maçı gereksiz kaybetmemiz, koruma iç güdüsüne dönüştürdü. Esasında Konyaspor’daydı top. Bir pozisyonun haricinde bayağı iyi savunduk. Bazen savunmada kaldık. Buradaki üç puan çok önemliydi. Bazen iyi oynamadığımızda puanı almasını bilmeliyiz

– İkinci yarı bu tip bir oyuna maruz kalmazdık. Ama mücadeleden, kazanma arzularından memnunum. Galatasaray seyircisine daha fazla gol ve daha iyi oyun seyrettirmek isterdik ama yakın gelecekte bunu yaparız.

– Sacha Boey için doktorlar ve sağlık heyetiyle görüşeceğim. Geçen seferki gibi bir daha sıkıntı yaşarsak daha kötü olur diye bir düşünceleri var. Onu da Berkan’ı da Marcao’yu da oynatmak isteriz. En kötü Beşiktaş maçına oynar.