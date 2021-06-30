Galatasaray’da transfer haftası

Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki PSV Eindhoven sınavlarına 3 hafta kala Galatasaray kritik bir viraja girdi. Yeni başkanını belirledikten sonra Teknik Direktör Fatih Terim ile yoluna devam eden sarı-kırmızılıların kadrosu bu ve önümüzdeki hafta içinde şekillenecek. İşte Cimbom'daki son durum:

GEDSON BEKLENTİSİ

Kaan Ayhan için Sassuolo ile görüşmeler sürüyor. Çok yönlü bir oyuncu olan gurbetçi yıldızın kiralanmasına çalışılıyor.

Yeniden kiralanması için çaba sarf edilen Gedson Fernandes'i Benfica rutin sağlık kontrolünden geçirdi. Portekiz ile dirsek teması sürüyor.

Sol bek transferinin bu hafta bitmesi bekleniyor. Van Aanholt, Alioski ve Moreno öncelikli adaylar ama sürpriz olabilir.

Onyekuru için de görüşmeler sürüyor. Diğer isimler, takımdan ayrılacaklara göre şekillenecek.

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TALİPLİLERİ YOK!

21 milyon Euro toplam bonservis maliyeti olan ama göze bir türlü giremeyen Mbaye Diagne ve Christian Luyindama satılık.

Maaş yükü 10 milyon Euro'yu aşan Falcao, Feghouli ve Babel ile yolların ayrılmasına çalışılacak. Bu isimlere talip olmaması sıkıntı yaratıyor.

AYTAÇ’A TAM NOT

G.SARAY, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Romanya temsilcisi D. Bükreş'i 2-1 yenerken öne çıkan isim, 2 gol atan yeni transfer Aytaç Kara oldu. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu için “İsabetli transfer. Selçuk'tan sonra frikikten gol atan birini bulduk” yorumları yapıldı. Aytaç, antrenmanların da en çalışkan isimleri arasında yer alıyor.