Hüsamettin Tut, Galatasaray maçında 7 dakikada 2 penaltı yaptırdı, atıldı!

44 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Giresunspor, ilk hafta maçında Galatasaray'ı konuk ederken ilk yarıya ev sahibi ekibin savunmacısı Hüsamettin Tut damga vurdu. 7 dakika içinde iki penaltı yaptıran Hüsamettin Tut'un, Mbaye Diagne ile yaşadığı pozisyon sosyal medyada alay konusu oldu.

SOZCU.COM.TR

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Süper Lig’in yeni ekibi Giresunspor, Galatasaray karşısında ilk maçını oynarken, savunma oyuncusu Hüsamettin Tut’un sebep olduğu penaltı pozisyonları geceye damga vurdu. Kısa süre içerisinde iki penaltı yaptıran ve kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Hüsamettin Tut, sosyal medyanın da diline düştü.

İlk olarak mücadelenin 37. dakikada Sacha Boey’e kayarak kontrolsüz müdahale eden 30 yaşındaki sol bek, 1-0 önde olan Galatasaray’ın penaltı kazanmasına neden oldu. Ancak Mbaye Diagne’nin topu kaleci Okan Kocuk’a nişanlamasıyla farkın 2’ye çıkması engellendi. Bu pozisyondan 7 dakika sonra ceza sahası içinde topla buluşan Diagne’nin sırtına atlayan Hüsamettin Tut, rakibini yere indirdi. Ofsayt bayrağına rağmen, VAR uyarısıyla pozisyonun temiz olduğu ortaya çıkınca hakem Erkan Özdama penaltı noktasını gösterdi ve Hüsamettin Tut’a direkt kırmızı kart verdi.

Bu kez topun başına yeni transfer Cicaldau geçti ve Galatasaray’ı 2-0 öne geçiren golü attı. Giresunspor ise, Hüsamettin Tut’un kırmızı kart görmesiyle maçın geri kalanında 10 kişi mücadele etti. Hüsamettin Tut’un Diagne’ye yaptığı faul ise, sosyal medyanın diline düştü. Kısa süre içerisinde en çok konuşulanlar arasına giren Hüsamettin Tut, yaptığı faulle eleştiri oklarını hedefi oldu.

Hüsamettin Tut

Hüsamettin : Tmm :D Yaklaşık 6.5 dakika üzerinde düşünülmüş bir şakadır. pic.twitter.com/QnPfmxCqY3 — Sargon (@CJ_Eren) August 16, 2021

hüsamettin tut denilince hüsamettin tut pic.twitter.com/WBw39WWdvM — gasperini (@kasaptarkovz) August 16, 2021

Hüsamettin rakibini fındık dalı eğme tekniğiyle etkisiz hale getiriyor. pic.twitter.com/lZpYGUrNbg — GREEN PASSION! (@greenpassion28) August 16, 2021

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı Hüsamettin… pic.twitter.com/qDYWLkQhBB — qb (@qbcengiz) August 16, 2021