Ezoterik astrolojiye göre Karmanın Efendisi, mistik astrolojiye göre feleklerin en kıymetlisi olan 7.göğün feleği Zuhal, modern astrolojinin ise sorumluluklar gezegeni olarak tanımladığı Satürn’ün Koç burcuna geçişini 14 Şubat tarihinde deneyimleyeceğiz. Bu geçişin kısa bir müddet sonrasında, 20 Şubat’ta, Satürn ve Neptün’ün Koç burcundaki kavuşumuna şahit olacak ki astrologlar bu kavuşumu yeni bir döngünün başlangıcının işaretçisi olarak görmekteler.

İMTİHANLAR HANGİ ALANLARDA

Düzenler, mesuliyetler, engeller ve imtihanlar gezegeni Satürn 14 Şubat 2026-13 Nisan 2028 tarihleri arasında Koç burcunda seyredecek. Aceleciliği ve sabırsızlığı anlatan Koç burcuna, durağanlığı ve yavaşlığı anlatan Satürn gezegeni yerleşince, hayatımızda ivedilikle olmasını istediğimiz şeylerde biraz beklemek, sabretmeyi öğrenmek durumunda kalabiliriz. İlişkilerde, yaptığımız işlerde fazla acele edersek, yanlış zamanlamalar yüzünden sorunlar yaşayabiliriz. Koç burcu kendini direkt ve çekincesizce ifade etmekle, liderlikle alakalıdır. Öncü, eril ve iddialı bir burçtur. Asi, sert ve bıçkın, baskın çıkışları ifade edebilir. Askeri ve polisiye konularla, çatışmalarla da ilişkilidir. Satürn’ün Koç burcundan geçiş dönemlerinde lider pozisyonu tutan kişilerin baskın ve kontrolcü olma çabalarının yanı sıra, kural tanımayan kişilerin, resmi olmayan ve güç kullanarak avantaj sağlama gayretleri de görülür. Astrolojik olarak Satürn Koç burcunda düşüştedir. Yani kuralların, kanunların uygulanmasında ve denetlenmesinde sorunlar vardır. Bazı zamanlarda lider pozisyonu tutan kişilerin de işin içerisinde yer aldığı yasa dışı olaylar, yasa dışı zorba kişilerin hesaplaşmaları görülür. Bazı partilerin ve liderlerinin de zorlu durumlarda kaldığı zamanlar olmuştur. Satürn’ün Koç burcundan geçişleri yaklaşık 30 yılda bir olur ve en son geçişi 1996-1999 yılları arasına denk gelmişti.

TÜRKİYE’DE NELER OLMUŞTU?

Satürn’ün Türkiye astroloji haritasında Terazi burcunda yer alan gezegenlerin de karşısından geçiş yaptığı bu dönemin öne çıkan olaylarına hızlıca bakarsak: Ömer Lütfi Topal cinayeti, Susurluk kazası, Alaattin Çakıcı ile bağlantılı gelişen olaylar ve davalar, Sümerbank olayı, Oral Çelik’in Türkiye’ye iadesi, Şemdin Sakık’ın ve Abdullah Öcalan’ın yakalanması, Haluk Kırcı’nın tutuklanması Satürn’ün Koç burcundan geçişi döneminde olmuştur. Partiler ve liderlerle alakalı olarak da şunlar olmuştur: Örtülü Ödenek Skandalı, Mesut Yılmaz hakkında gensoru ve Hükümetin düşmesi, post-modern darbe neticesinde Necmettin Erbakan’ın istifası ve Refah Partisinin kapatılması, Recep Tayyip Erdoğan’ın Belediye Başkanlığından düşürülmesi. Bu dönemde Çekiç Güç’ün çok aktif olduğunu, TSK’nın Kuzey Irak’a yoğun operasyonlarını, Kıbrıs’ta yaşanan bazı olayları da görüyoruz. Bu saydıklarımıza benzer bazı gelişmeler, farklı kişilerin ve liderlerin etrafında dönebilir ve sadece belli bir oranda bir olasılık olarak bir kenarda durmaktadır. Zira o yıllarda diğer gezegenlerin bulundukları burçlardadır, güneş ve ay tutulmaları farklı burçlara denk gelmiştir.

ŞİMDİ NELER BEKLEYEBİLİRİZ?

Koç burcuna geçecek olan Satürn, Türkiye astroloji hartasının yöneticileri ve ülkenin dış imajını temsil eden 10.evinden geçecek. Mesuliyet almadan başarı yok. Büyüme yavaş gelecek. Hükümet etkin ve baskın bir profil çizmeye devam edecek. Sıkı para politikası uygulamaktan kaynaklanan zorluklar bir müddet daha yaşanmaya devam edecek. Hükümet yöneticileri, ekonomi yöneticileri çeşitli düzenlemeler yapmaya devam edecekler. Satürn’ün Koç burcunda seyredeceği yılın ikinci yarısında bir kısım ve daha ziyade 2026 yılı, yöneticiler açısından pek de kolay olmayabilir. Engellerle karşılaşabilirler. Satürn’ün ülkemiz astroloji haritasının Mars derecesinin karşısından geçeceği Nisan ayı dış baskıların artacağı ve ülkemiz yöneticilerinin önemli mesuliyetler ve kararlar alması gerekeceği, askeri konuların, iç güvenlik konularının vurgu kazanacağı bir sürece işaret ediyor olabilir.

NİSAN AYINA DİKKAT!

Nisan ayında Plüton’un Türkiye astroloji haritasının Güneş derecesine dik açısı çok etkili işliyor. Dış tehditlerle alakalı, yönetici figürleri üzerinde baskı ve zorlanma yaratan bir transit aynı zamanda ve ekonomiyle ilgili konularda kritik gelişmelere de işaret ediyor. Destekleyici etkiler ya da koruyucu etkiler de devrede olacak. Ancak Türkiye astroloji haritasının Ay derecesinin de Mars’tan dik açı aldığı 9 Nisan civarına dikkat etmek, halkla ilgili konularda dikkatli olmak gerekecek, halkın sağlığı, güvenliği ile ilgili konular açısından. 16 Nisan civarındaki günlerden itibaren Türkiye astroloji haritasının Mars derecesi hayli sert etkiler almaya başlayacak. Dolayısıyla dış atmosferde, diğer ülkelerle ilgili alanda gelişen savaş atmosferi veya zorluklar, Türkiye’nin iç güvenlik temalarının daha vurgu kazanacağına ve iç güvenliğin önem kazanacağına işaret ediyor. Satürn’ün yükselen derecesine ve Mars’a, aynı zamanda transit Mars’ın Türkiye astroloji haritasının Mars ve yükselen derecesine dik açıları 19 Nisan civarında da çok etkili, yani 16-20 Nisan arasındaki zaman dilimi hayli gergin geçecek gibi gözüküyor. 25 Nisan civarında da Mars transiti Türkiye astroloji haritasının Plüton derecesine etki edecek. Dolayısıyla gardını almak gereken, güvenliğe dikkat etmek gereken bir zaman dilimi. Bu meyanda Jüpiter’in koruyucu, kollayıcı transitleri devrede olacak. Bu yüzden tüm bu zorlukları aşmak için de bir taraftan destekleyici etkiler devrede olacak.

NEYİ HAYAL ETTİĞİNİZE DİKKAT EDİN!

Koç burcunda birlikte seyredecek olan Satürn ve Neptün 20 Şubat 2026 tarihinde 0 derece Koç burcunda yer alan Koç Noktasına kavuşum yapacaklar. Bir gezegen Koç Noktası ile birleşirse, enerjisi dışarıya çok güçlü bir şekilde yansır ve doğasının nitelikleri kolektif yaşamda tezahür eder. Neptün hayalleri ve idealleri temsil ederken, Satürn gerçekliğe dönüştürmek, somutlaştırmakla alakalıdır. Bu bağlamda, olumsuzlukları kendimize çekmemek için neyi düşündüğümüze veya takıntı yaptığımıza dikkat edebiliriz. Ama bu ikilinin kavuşumu aynı zamanda aklımızda olanları, ideallerimizi gerçekleştirme yönünde bir fırsat da sunduğu için bunları zihnimizde canlandırma, imgeleme çalışmaları yapabiliriz. Tabii sadece bununla yetinmeyip, gerçekleştirmek üzere harekete geçmemiz ve gayret göstermemiz de gerekiyor, unutmayalım! Aşağıda 20 Şubat’ta kesinleşecek Satürn-Neptün kavuşumu anı haritasını görmektesiniz. Ay’ın da Koç burcunda olması, Mars-Uranüs arasındaki dik açı nükleer silahlanma artışının, savaşların, giderek agresifleşecek enerji kavgasının, ekonomik çöküşün ve giderek hızlanacak dünya olaylarının işaretçisi...

YİNE GRÖNLAND!

Satürn-Neptün kavuşumu anı haritasının coğrafi atlas üzerine yansımasına baktığımızda, Meridyen ile çakıştığı bölgenin Grönland olduğunu görünce, yine Grönland demekten kendimi alamamıştım. Fragman Bitti, Film Başlıyor isimli kitabımda bu konuya yer verdim. Burada kısaca belirtmem gerekirse, yeni dünya düzenine geçişten önceki kaos döneminin en önemli bölgelerinden biri Grönland olacak diyebilirim. Jeopolitik açıdan, enerji kaynakları açısından ve küresel iklim değişikliği açısından. Aşağıda coğrafi haritayı görmektesiniz.

ABD-İRAN-İSRAİL

Uzlaşmanın zor olduğu günlerden geçiyoruz. ABD-İran arasındaki gerginlik bu hafta da devam edecek ve 16 Şubat haftasında daha da kızışacak gibi gözüküyor.

8 Şubat’ta kesinleşecek Venüs-Uranüs karesi, beklenmeyeni bekleyin dedirtiyor. Barış ve uzlaşma zeminini sabote edecek, ani ve beklenmedik saldırılara, durum değişikliklerine açık bir zaman dilimindeyiz. Trump’ın astroloji haritası hayli sert etkiler alıyor. Hem uzlaşmaktan uzak ve agresif bir tavır sergileyeceğini, ama hem de çok yoğun eleştiriye ve saldırılara açık olabileceğini gösteren etkiler alıyor. ABD-İran uzlaşma yakalama çabasında olsa bile, İsrail her an işleri bozabilir ve saldırgan bir tavır izleyebilir. Netanyahu’nun astroloji haritası da Trump’ınkine benzer şekilde sert ve stresli etkiler alıyor. 16 Şubat haftası çok kritik gözüküyor. Önümüzdeki hafta detaylı şekilde anlatacağım.

ETKİLENEN HARİTALAR

Satürn-Neptün kavuşumunun etkilediği pek çok harita var. Bunlardan bir tanesi ABD Cumhuriyetçi Parti’nin astroloji haritası olacak. Partiyi karmaşık ve kaotik bir dönem bekliyor. Transit Satürn’ün etkileyeceği ve zorlayacağı haritalar arasında Danimarka, İran, Hamaney, Umman, Suriye, Micotakis, Filistin, Japonya, Los Angeles, Bolsonaro, Amerikan Doları, Bitcoin, İMKB astroloji haritası da var. Koç burcuna denk düşen ve stresli olaylarla yüzleşmesi muhtemel ülkeler arasında İngiltere, Almanya, Fransa, Polonya da yer almakta.

8, 9 ve 10 ŞUBAT’A DİKKAT!

Gelelim önümüzdeki günlere! Merkür ve Venüs’ün Uranüs ile dik açısının etkili olduğu günlerdeyiz. Dolayısıyla iletişim sıkıntıları, kesintiler önemli bir risk olarak karşımızda durmakta. Her zaman altını çizdiğimiz gibi, bir miktar nakit para bulundurmakta fayda var. Para piyasalarında ve metal fiyatlarında türbülans bir müddet daha devam edecek. Hatta 16 Şubat haftası daha da çalkantılı olabilir. Venüs-Uranüs karesinin kesinleştiği 8 Şubat, Ay’ın Uranüs ile 9 ve 10 Şubat tarihleri bu bakımdan özellikle dikkat çekiyor. Yani, bu saydığımız günlerde ekstra dikkatli olun! Sismik aktivitede artış olasıdır. Bu konuda detaylı bilgi verdiğim videoyu linkten izleyebilirsiniz https://www.youtube.com/watch?v=v61QJv9S9nA&t=11s

İLİŞKİLER FEDAKARLIK İSTİYOR!

İlişkiler gezegeni Venüs 10 Şubat Salı günü Balık burcuna geçiyor. Bu geçişle birlikte, ilişkilerde karşılıklı fedakarlık ve anlayış vurgu kazanmaya başlayacak. 12 Şubat tarihinden itibaren verimli bir sürece giriyoruz. Önem verdiğimiz kişiyle konuşmak, yazışmak için 13 Şubat akşamını kullanabiliriz.

SEVGİLİLER GÜNÜ

Venüs’ün de Balık burcunda ilerlemeye başlayacak olması, Sevgililer Günü için romantik bir atmosfer sağlıyor. 14 Şubat gecesi Ay-Uranüs üçgeninin heyecanlı, sürprizlerle dolu, sıra dışı ve etkileyici bir ortam yaratma imkanı sağlayan güzel enerjisi devrede olacak. Değerlendirebiliriz.

HAFTANIN DEĞERLENDİRMESİ

9 Şubat Pazartesi sabah saatlerini genişleme, büyüme yönünde atılacak adımlar açısından değerlendirebiliriz. Günün ikinci yarısında ise otorite ve güç çekişmelerine açık olacağız. Önemli talep ve başvurular için uygun bir zaman diliminde değiliz.

10 Şubat Salı sabaha karşı saatlerde sert ve sarsıcı bir atmosferde olacağız. Sabahın ilerleyen saatlerinde özellikle konsantrasyon gerektiren, odaklanma gerektiren konuları daha rahat halledebiliriz. Ciddi, olgun, tecrübeli, otorite konumundaki kişilerden destek alabiliriz. İlişkiler gezegeni Venüs saat 13.18’de Balık burcuna geçiyor. İlişkilerde fedakarlık ve karşılıklı anlayış devreye giriyor.

11 Şubat Çarşamba günü boyunca yüksek eğitim, yurtdışı, yabancılar, hukuk, seyahatler, din, inançlar, felsefi konular açısından destekleyici bir enerji atmosferinde olacağız. Günün ikinci yarısında enerjimizi daha iyi dengeleyebiliriz, sportif, rekabetçi konulara yönelebiliriz.

12 Şubat Perşembe günü genelinde şifa enerjisi yayan güzel bir atmosferde olacağız. Sabah saatlerinde girişeceğimiz işlerde güzel gelişmeler kaydedebiliriz. Talep ve başvuru, kendimizi tanıtmak için yapacağımız işerde kullanabiliriz. Gün genelinde iş birliklerine açık olacağız. Kaderimizde önem taşıyan kişilerle iletişime geçebilir, önemli bilgi aktarımlarında bulunabiliriz.

13 Şubat Cuma sabah saatleri ilişkiler açısından verimli, değerlendirebiliriz. Kişisel bakım, alışverişler açısından da verimli bir zaman dilimindeyiz. Akşam saatlerinde fikirlerimizi daha net ifade edebiliriz, eğitim, iletişim, ticaret konularında daha rahat ilerleyebiliriz.

14 Şubat Cumartesi günü iş ve kariyer, düzenleme ve siste kurmayla ilgili konular ön plana çıkıyor. Sorumluluklar gezegeni Satürn bugün 03:11’de Koç burcuna geçiyor. Aceleden kaçınmamız ve sabretmeyi öğrenmemiz gereken bir sürece giriyoruz.

15 Şubat Pazar günü sosyal konular, arkadaşlar, grup aktiviteleri, dernekler, organizasyonlar, bilim, teknoloji, astroloji, özgürlük, bağımsızlık temaları gün boyunca devrede olacak. Olgun kişilerle bir araya gelebilir, tecrübe alışverişleri yapabiliriz. Uyumlu ve keyifli sohbetler yapabileceğimiz bir zaman dilimindeyiz.