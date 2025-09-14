Son dönemde siyasette en çok kullanılan “mutlak butlan” sözcükleri. Yarın Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde “Mutlak Butlan Davası” ile ilgili nasıl bir karar verileceğini öğreneceğiz. YSK kararları CHP Genel Merkezini memnun etmiş olacak ki, karardan önce “Artık bizim için Mutlak Butlan Davası kapandı” denilmeye başlandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dava ile ilgili gelişmeleri genel merkezdeki odasında hukukçu kurmaylarıyla birlikte izleyeceği söyledi. Önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun çevresi ise mutlak butlanın yüzde 99 çıkacağına inanıyor.

NEREDE İZLEYECEK

Kılıçdaroğlu’nun yarın nerede olacağı merak ediliyor. Kılıçdaroğlu’nun Antalya’da olduğu söylense de, o doğru değil. Yarın evinde de, ofisinde de olmayacak. “Mutlak Butlan”, Kılıçdaroğlu’nu da yordu. Birkaç günlüğüne eşiyle birlikte dinlenmeye çekildi. Önceki gün de yazmıştım, karar istenildiği gibi çıksa bile Kılıçdaroğlu, ortamın yatışması için en az bir hafta genel merkeze gitmeyecek.

“Kılıçdaroğlu nerede?” derseniz, Ankara’ya yakın bir ilçede. Yerini özellikle belirtmiyorum. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararı öncesi CHP’nin bugün Ankara mitingi yapılacak. Kılıçdaroğlu, Ankara mitingine de katılmayacak. Mitinge davet edildiğine ilişkin de bilgi yok.

CHP, KARARLARDAN MEMNUN

YSK’nın 5 ve 9 Eylül’de aldığı 4 ayrı karar, CHP’nin hukukçu kurmaylarını memnun etti. Çünkü, olağan kongreler durdurulmayacak, olağanüstü kongre yapılabilecek. CHP’nin YSK’daki temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, “Bu konu bizim için kapandı” derken ne demek istediğini bize gerekçeleriyle öyle anlattı:

“Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla değil, Yüksek Seçim Kurulu’nun 5 ve 9 Eylül 2025 tarihlerinde verdiği 4 kararla kapandı. CHP 39. Olağan Kurultay süreci İstanbul dahil devam ediyor. Sadece YSK kararına göre CHP Olağan İl Kongresini, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi ihtiyati tedbir kararı uyarınca belirlenen çağrı kurulu yapacak.

YSK, İstanbul Olağanüstü İl Kongresinin il delegelerinin usulüne uygun topladıkları imzalar uyarınca yapılabileceğine karar verdi. Bu kararı verirken gerek Siyasi Partiler Kanunu gerek CHP Tüzüğüne göre Genel Merkezimize yapılan kongre başvurusunu, gerek başlamış olağan kongre sürecinin yanı sıra olağanüstü kongre sürecini başlatabilecek Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararını ve bu karar uyarınca yapılan yetkilendirmeleri inceledi.

GÖREVİ ORADA BİTECEK

Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu da delege imzalarını ve her türlü incelemeyi yaparak delege listelerini askıya çıkarıp, olağanüstü il kongresini MYK Kararı uyarınca yapacak. Gürsel Tekin başkanlığındaki mevcut çağrı kurulu, sadece bu kongreyi açabilir ve görevi seçilecek başkanlık divanına bırakır. Seçim sonucuna göre de çağrı kurulunun görevi kendiliğinden sona erecek.

Çağrı kurulu, delegenin iradesine rağmen olağanüstü kongre yapmayan siyasi parti üst yönetimi adına olağanüstü kongre çağrısı yapmak ve kongreyi de yaparak yeni yönetimin belirlenmesi görevi ile atanır. Yeni yönetim belirlenince de görevi kanun ve ilgili mahkeme kararı uyarınca kendiliğinden sonlandırılır.

İstanbul çağrı kurulunun görevi, İstanbul Olağanüstü İl Kongresi sona erince, Olağan İl Kongresini de seçilecek yeni İl Yönetimi yapacak. Yarın görülecek davada, partimize çağrı kurulu atanması halinde yapılacak iş ve işlemler de aynı olacak. Halen üst kurul yani Kurultay delegelerimizin verdikleri imzalar yine gerek Siyasi Partiler Kanunu gerek Tüzüğümüze göre Çankaya İlçe Seçim Kurulu tarafından inceleniyor. Delege listeleri askıya çıkarılacak.

ELLERİNDEN ALINAMAZ

‘Mutlak butlan saçmalığı kararı’ ise ihtiyati tedbir yoluyla kesinlikle verilemez. Verilse bile esas hakkındaki bu karar kesinleşmeden asla uygulanamaz. YSK, Genel Başkanımızın ifadesiyle ‘kör düğümü çözmüş ve konuyu kapatmıştır.’

İstikrar kazanmış YSK kararlarına göre bir siyasi parti yönetimi tarafından başlatılmış olan kongre süreci; aynı siyasi parti yönetimi veya bir üst siyasi parti yönetimi tarafından, kongrenin seçim gündem maddesine geçilmeden iptal edilerek kongre talebi geri alınabilir.

Ancak gerek İstanbul Olağanüstü İl Kongresi, gerek CHP Olağanüstü Kurultayı (Kanuna göre büyük kongre), partimizin seçilmiş veya atanmış yönetimleri tarafından değil, doğrudan imza sahibi ve partimizin gerçek sahipleri, temsilcileri olan il ve kurultay delegeleridir. Dolayısıyla gerçek mülkiyet hakkı sahiplerinin bu hakları, CHP’nin Genel Başkanı, çağrı kurulu dahil hiçbir yönetimi tarafından ellerinden alınamaz. Gerisi teferruattır.”

CHP MİTİNGİNE İLGİ BÜYÜK

CHP’nin bugün saat 17.00’de Tandoğan Meydanı’nda başlayacak olan Ankara mitingi için 10 ilin milletvekillerinin yanı sıra Ankara milletvekilleri de gün boyu vatandaşları mitinge davet etmeyi sürdürecek. CHP Ankara İl Başkanı Dr. Ümit Erkol, “Mitinge büyük ilgi var. Son dönemlerin en kalabalık mitingi olmasını bekliyoruz. İstanbul İl binasının işgaline büyük tepki var. Bu durum, mitinge de yansıyacak” görüşünde.

Yarın “Mutlak Butlan” Davası görüşülmeye başlandığında İl Örgütünün ayrı bir hazırlığı olacak mı? Başkan Ümit Erkol, “Bunun için özel bir hazırlığımız yok. YSK’nın ilçe kongrelerini yaptırma kararı önemliydi. Ankara’da araştırmalarımız, Genel başkanımız Özgür Özel’e büyük bir destek verildiğini ortaya koyuyor. 25 ilçemizin tamamı da Özgür Özel’e sahip çıkıyor” dedi..

Ankara İl Başkanlığı için durum nasıl? Büyük olasılıkla Ümit Erkol, seçime tek aday olarak katılacak gibi gözüküyor. En azından şimdilik öyle gözüküyor.