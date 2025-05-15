İki takım arasında büyük kalite farkı var. Bir yanda uzun süredir birlikte oynayan oyuncular, diğer yanda aynı 11’i kurmakta zorlanan bir takım. Teknik direktör değişiklikleri de olunca haliyle bu işler oluyor. Zaten ne kadar çok teknik adam değiştirirseniz ve her maça değişik kadroyla çıkarsanız başarısız olma şansın yüzde yüz.

İlk yarı iki taraf da birbirini yokladı. Pozisyon az. Ama Trabzon’un yaptığı büyük bir hatadan sonra Galatasaray golü bulunca biraz rahatladı. Hemen ikinci yarının başında ikinci golü bulunca iyice rahatladı. Trabzon’un önümüzdeki yıllarda başarılı olması için şapkayı önüne koyup acil, kesin ve net kararlar alması lazım. Maç 2-3 olunca seyirci “Yönetim istifa” diye bağırıyor. Bunları yaşarsanız futbolda hiçbir şey yapamazsınız.

Kazanana gelince... İki kupayla sezonu kapatıyor Galatasaray. Ligin ortalarında çok da iyi oynamadığı maçlar vardı. O maçları şahsi becerilerle kazandılar ama sonra Okan kadroyu oturttu, ligin sonuna doğru tempolu ve iyi futbol oynamaya başladılar. Onlar iyi oynarken, Fenerbahçe çuvallamaya devam etti. Böylece sarı-kırmızılılar iki kupayı da kazandı. Bir şeye takıldım. Kupa maçlarında Günay oynadı, doğru. İyi de oynadı çocuk. Ama bu maçın bir özelliği var. Şampiyonluk maçı. Sana 14 yıl hizmet eden kalecini bu maçta oynatacaksın. En kötü maç 3-0 olduğu zaman Fernando Muslera’yı oyuna alacaksın. Vefa denen bir olay var, bunu yapacaksın.

Hakemi genel olarak beğenmedim. Yeni bir hakem, kabul ediyorum. Hata da yaparsın teknik konularda ama bazı konularda yapamazsın. Mesela aylar önce sen Samsunlu futbolcu kolunun üst kısmına dokundu diye çok doğru olarak oyundan attın. Ama dün gece sana neredeyse kafa atacak Savic’i ikinci sarıdan atamadın. Yüreğin yetmedi. O zaman zorlanırsınız. Çünkü herkes olayları karşılaştırır haklı olarak. Takımların ve futbolcuların altında ezilmeyin, maçın kralı sizsiniz, otorite sizsiniz. Çünkü taşıdığınız kokart sizin namusunuz. Ona halel getirmeyin.

Fenerbahçe ve Mourinho vızır vızır vızırdıyor ama Galatasaray bu kupayı alıyorsa Kadıköy’de Fenerbahçe’yi yenerek, sizin sayenizde aldı. İyi bakarsanız, ne demek istediğimi anlarsınız.