Tüketici güven endeksi düştü

Tüketici güven endeksi Aralık'ta da düşüşünü sürdürerek bir önceki aya göre yüzde 8 azalışla 63.4'e geriledi.

Tüketici güven endeksi Aralık'ta da düşüşünü sürdürerek bir önceki aya göre yüzde 8 azalışla 63.4'e geriledi.

Merkez Bankası ve TÜİK işbirliği ile hazırlanan endeks, seçimlerin ardından politik belirsizliğin azalmasıyla geçen yılın Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 22.9 artışla Nisan 2014’ten bu yana en yüksek olan 77.15 değerini almıştı.

Sonrasında ise ağırlıklı düşüş eğilimine giren endekste en son Ağustos ayında yükseliş görülmüştü.

Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100’den küçük olması ise tüketici güveninde kötümser durum olduğunu gösteriyor.