Atatürk’e saygısızlıkta son nokta

Rize'de Ulu Önder Atatürk'ün heykeli yerinden sökülüp kaldırıldı. Rize Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı'nda 33 yıldır duran Atatürk heykelinin yerine çay bardağı heykeli koyacaktı. Ancak kamuoyu tepki gösterdi. Belediye geri adım atmadı. Çay bardağının yerine, 15 Temmuz Şehitler Anıtı dikmeye karar verdi. Olay, sosyal medyada da vatandaşlar tarafından büyük tepki gördü.

Rize'de Ulu Önder Atatürk'ün heykeli yerinden sökülüp kaldırıldı. Rize Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı'nda 33 yıldır duran Atatürk heykelinin yerine çay bardağı heykeli koyacaktı. Ancak kamuoyu tepki gösterdi. Belediye geri adım atmadı. Çay bardağının yerine, 15 Temmuz Şehitler Anıtı dikmeye karar verdi. Olay, sosyal medyada da vatandaşlar tarafından büyük tepki gördü.

Rize’de, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda yenileme projesi kapsamında Atatürk anıtının kaldırılarak valilik önündeki tören alanına taşınması için dün sabah çalışma başlatıldı. Alana gelen Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Ömer Toprak, “Bugün Rize için kara bir gündür” diyerek anıtın kaldırılmasına tepki gösterdi. 19 mayıs 1983’te dikilen ve Cumhuriyet Meydanı’nın simgesi olan Atatürk heykeli, bir kamyonun kasasına yüklenip götürüldü.

AKP'li belediye ilk olarak 17 Eylül 2015'te Atatürk Anıtı'nın yerine çay bardağı heykeli koymak istedi. Ancak belediye, sert tepkiler üzerine geri adım attı. Belediye, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası meydanın adını 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı olarak değiştirdi. Atatürk Anıtı'nın kaldırılma projesi de yeniden gündeme geldi. Belediye bu kez Atatürk'ün yerine 15 Temmuz Şehitler Anıtı koymaya karar verdi. Dün sabah da tepkilere rağmen heykelin söküm işlemi yapıldı.

“RİZE İÇİN KARA BİR GÜN YAŞANIYOR”

Alanda açıklama yapan ADD Rize Şube Başkanı Ömer Toprak, “Bugün Rize için kara bir gündür” dedi ve şunları söyledi:

“Atatürk’ü, Cumhuriyet’i hedef alan bir çalışma eyleme dönüştürüldü. Rize’nin hafızasından Atatürk’ü silmeye çalışıyorlar. Biz Rizeliler olarak bu çalışmadan rahatsızız. Atatürk’ü kaldırarak yerine çay bardağı koymak istediler. Tepkiler üzerine bundan vazgeçtiler. Şimdi 15 Temmuz anıtı yapacaklar. Atatürk’ü silmek istiyorlar. Bu çalışma trafiği rahatlatma değil Cumhuriyet’e meydan okuma çalışmasıdır. Bu projeden derhal vazgeçilmelidir. Vazgeçilmezse Atatürk anıtını en kısa sürede tekrar yerine taşıyacağız. Bu projeyi hayata geçirenler gidecek Atatürk bu meydanda kalacak. ”

DURSUN ÇİÇEK: “BUNLAR, ATATÜRK’E VE CUMHURİYETE DÜŞMAN”

CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek yaşanan bu gelişme üzerine “Bunlar Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı” dedi.

Çiçek, konuyla ilgili şunları söyledi: “Daha önce heykelin kaldırılmasını engellemek amacıyla valilikle temasa geçmiştik. 15 Temmuz'u fırsatçılığa çeviriyorlar. Yıllardır orada duran bir heykeli kaldırarak Atatürk ve Cumhuriyete ne kadar düşman olduklarını da gösteriyorlar.”

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Hüseyin Can Türkmen

‏@CanTurkmen01

Rize’de Atatürk Heykeli kaldırılmış.Heykelinden dahi korktuğunuz bir liderimiz var.Bununla gurur duyuyoruz #AtayaDüşmanlıkHainliktir

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çapulnaz ‏@YineSADE

Karadeniz MİLLİYETÇİLİĞİ ile bilinir bu ülkede.. MİLLİYETÇİLİK #Atatürk ‘ün 6 ilkesinden biridir!

Ve Rize de #Atatürk heykeli kaldırıldı⁉

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Güçlü Mete ‏@Guclumete

35 YILLIK ATATÜRK HEYKELİ KALDIRILDI !

Rize Belediyesi, Atatürk heykelini kaldırdığı meydana ’15 Temmuz Anıtı’ dikecek…

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DrCengiz ŞAHİN ‏@drcengizsahin

Devrim şehidi Kubilay’ın ölüm yıldönümünde Rize’de Yüce Atatürk’ün heykelini yerinden söktüler. Yüreğimizden sökmemize gücünüz yeter mi?

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Rüstem TUNA ‏@RustemTuna1

ATATÜRK heykelinin Rize meydanından sökülmesi Ayna grubunun bir şarkısını akla getiriyor; AĞAM Kim? PAŞAM Kim?

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muratvaroglu ‏@muratvaroglu

Sen RİZE ye ÇAY FABRİKASI KUR.ÇAY FİDANLARINI DİK.RİZEYE EKMEK VER..RİZELİ SENİN HEYKELİNİ SöKSÜN…

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ismail saymaz ‏@ismailsaymaz

belediye başkanına kızıp rize’ye yüklenmeyin. rize haysiyetli insanların şehridir.

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Aykut Erdoğdu ‏@aykuterdogdu

Rize’de Atamızın hatırasına yapılanı aklımıza mıh gibi çaktık… Boşuna konuşmanın anlamı yok… Elbet zamanı gelecek…

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MURAT TÜRKMEN ‏@MuratTurkmenMHP

Bazı insanlar ölümsüzdür…

Yokluğuyla bile yaralayabiliyorsa…

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Şanlıurfaspor Kulübü ‏@Urfaspor

Heykelini kaldırdığınız Mustafa Kemal Atatürk, 29 Nisan 1923’de Rize’li yurtseverlerin hemşehrilik teklifini kabul etmişti. @rizebelediye

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Tuncay ÖZKAN ‏@ATuncayOzkan

PKK Van’da Atatürk heykeli yaktı,AKP Rize’de Atatürk heykeli yıktı. Atatürk’e alerjiniz niye? Sığınacağız tek liman Atatürk cumhuriyeti.