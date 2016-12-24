Buruk yılbaşı

TÜRKİYE'de son dönemde çok sayıda asker, polis ve sivil vatandaşın şehit edildiği hain terör saldırıları, yılbaşı öncesi iç ve dış turizm hareketliliğini olumsuz etkilendi. Geçen yıllarda yüzde 90'ı aşan doluluklara ulaşan otellerde bu yıl beklenti yüzde 60-70'lerin altında kaldı.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Duran, 'Christmas dönemi' için dış turizmin çok hareketli gözükmediğini belirtti. Duran, özellikle Avrupa pazarında ciddi bir sakinlik olduğunu söyledi. Şu ana kadarki rakamlara bakıldığında yüzde 40 oranındaki düşüşün Avrupa durgunluğunu gösterdiğini söyleyen Hakan Duran, "Çok büyük hareketlilik yok" dedi.

Yılbaşı tatilinin 2 gün ve cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle de çok ciddi hareketlilik beklenmediğini anlatan Duran, otellerdeki doluluk oranının yüzde 30-40'larda olduğunu kaydetti. Ancak, iyi program ve organizasyonları olan otellerin doluluk oranının yüzde 80-90'lara ulaşmasının beklendiğini dile getiren Duran, "Bu yılbaşı için özellikle Rusya pazarından beklenti yüksek. Otellerde doluluk oranı yüzde 60-70'i geçecek gibi gözükmüyor" diye konuştu.

"İÇ TURİZMDE DE HAREKETLİLİK YOK"

İç turizm açısından da yılbaşını değerlendiren Duran, ciddi bir hareketlilik olmadığını anlattı. Duran, "Uçak ücretleri pahalı, uçak sayısı az ama yakın çevreden hareket olabilir" dedi. Son dönemdeki terör olaylarının büyük üzüntü verici olduğunu kaydeden Duran, şöyle dedi:

"Onun için herkeste durgunluk var, pek öyle eğlenilecek hava da yok. Uluslararası hizmet verdiği için oteller öyle veya böyle program yapıyor. Yabancı misafir olacağından hiçbir şey yapılmasa o da olmuyor. Ama rezervasyon akışı çok yavaş. Önümüzdeki hafta sonundan itibaren biraz hızlanmasını bekliyoruz. Fiyatlar da daha makul seviyede. Herkesin bütçesine çok uygun ama içinde bulunduğumuz konjonktür sebebiyle durgunluk devam ediyor."

"TALEP GÖZÜKMÜYOR"

Yılbaşı tatiline 1 gün de olsa çıkmak isteyenler olduğunu aktaran Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, ama uzun tatil süresi olmayınca ister istemez programın da buna göre yapılacağını vurguladı. Bir gece, maksimum iki gecelik programlar yapılabileceğini belirten Ayık, gazetelere bakıldığında çok reklam, ilan görülmediğini, son günlere doğru hızlanabileceğini anlattı. Yurtdışı turizmle ilgili durumun da belli olduğunu ifade eden Ayık, “Önceki yıllarda kış tatili ve Aralık'ın 25'inden itibaren sonra Christmas tatili için talepler oluşuyordu ama edindiğimiz izlenimlere göre bu yıl çok talep gözükmüyor. Bir ihtimal Rusya'dan belki biraz artabilir" dedi.

DHA