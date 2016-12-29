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İstanbul Haberi: Fırtına'dan ağaçlar devrildi

Fırtına'dan ağaçlar devrildi
12:2529 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
Fırtına'dan ağaçlar devrildi
Fırtına'dan ağaçlar devrildi

Kartal’da sağnak yağmur ve fırtına nedeniyle bir ağaç park halindeki aracın üzerine devrildi.Ağaç itfaiye ekipleri tarafından kesilerek kaldırılılırken,otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Olay Petrol İş Mahallesi Çınar Sokakta meydana ageldi.Sağanak yağmur ve fırtına nedeniyle bir ağaç park halindeki aracın üzerine devrildi.İhbar üzerine İtfaiye ve belediye ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekipleri motorlu testere ile ağacı parçalara bölerek araçların üzerinde kaldırdı. Kazada otomobilde maddi hasar meydan ageldi.

 

DHA

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