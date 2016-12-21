Hatay'dan Ortadoğu'ya RoRo taşımacılığı

HATAYLI nakliyecilerin Suriye yolunun kapanmasının ardından Ortadoğu'ya ulaşımda, Ro-Ro yatırımları devam ediyor.

1 yıl önce Hataylı 63 nakliye firmasının ortaklığıyla kurulan Hatay Ro-Ro, aldığı ilk nakliye gemisinin ardından, bu kez İtalya'dan 1 nakliye gemisi daha alarak filosunu genişletti.

100 TIR KAPASİTELİ

İtalya'dan alınan ve geçtiğimiz günlerde teslim edilen 'Habib-i Neccar' adlı Ro-Ro gemisiyle Hataylı nakliyeciler Ortadoğu pazarına daha fazla yük taşıyabilecek. Suudi Arabistan'a gidecek yeni geminin 100 TIR ve yaklaşık 200 yolcu kapasiteli olduğu belirtildi.

Hatay Ro-Ro Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Güler, "Hataylı nakliyecilerin sermayelerini bir araya getirerek satın aldıkları Habib-i Neccar gemisi Hatay'a, sektöre ve ülke lojistiğine hayırlı uğurlu olsun. Ülkemizin bu zorlu gündeminde hayırlı bir haber paylaşmanın sevincini yaşıyoruz. Hiç yılmadan, yeise düşmeden daha güçlü yarınlar için daha çok çalışarak birlik içinde yolumuza devam edeceğiz" dedi.

DHA