Trump’tan çok çarpıcı Rusya açıklaması

20 Ocak'ta görevine başlayacak olan Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden Rusya ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Trump, "Sadece aptal insanlar Rusya ile iyi ilişkiler kurmanın kötü olduğunu düşünebilir." ifadesinde bulundu.

20 Ocak'ta görevine başlayacak olan Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden Rusya ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Trump, "Sadece aptal insanlar Rusya ile iyi ilişkiler kurmanın kötü olduğunu düşünebilir." ifadesinde bulundu.

Barack Obama yerine 20 Ocak’ta ABD Başkanlığı koltuğuna geçecek olan Donald Trump, Rusya ile ilişkilerde ‘pozitif’ olma yönünde mesajlar verdi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Trump, “Dünyada yeterince sorun olduğunu başkanlık görevini yürütmeye başladığında Rusya’nın ABD’ye çok daha fazla saygı göstereceğini ve iki ülkenin birçok sorunun çözümünde beraber çalışabileceğini belirtti.”

İşte Trump’ın açıklamaları

“Sadece aptal insanlar Rusya ile iyi ilişkiler kurmanın kötü olduğunu düşünebilir. Dünyada yeterince sorun var. Görevime başladığımda Rusya, ABD’ye şimdikinden daha çok daha fazla saygı gösterecek ve belki iki ülke birçok problemin çözümünde birlikte çalışabilecek”

ABD 35 DİPLOMATI ‘İSTENMEYEN ADAM’ İLAN ETMİŞTİ

ABD, bilgisayar korsanlığı yoluyla başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları nedeniyle 35 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.