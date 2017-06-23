Yaşar Üniversitesi’nin en özel mezunu

Ailesinin, ilkokula başladığında “Belki bir daha almazlar, hatıra olsun” diyerek ilk gün önlükle fotoğrafını çektiği otizmli genç Doruk Güngör, 3 yıl önce yüzde 50 burslu kazandığı Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Programını başarıyla bitirip mezun oldu.

Otizm Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı baba Ergin Güngör, Doruk'un bugün geldiği noktanın çok anlamlı olduğunu belirterek, “Doruk'a teşhis koyulduğu zaman otizm görülme oranı 10 binde 4'tü. Bugünkü rakamlar 68'de 1. Henüz nesil değişmeden bu noktaya geldi. Bence Doruk gibiler sadece anne babalarının değil, toplumun çocukları. Onların da diğer bireyler gibi insanlık hakları, eğitim hakları söz konusu ve bunlar yasalarla da sabitlenmiş durumda.

Bugün yaşananlar da özel gayretlerin sonucu. İlkokula gittiği gün acaba bir daha okula gidebilecek mi? diye düşünürken Doruk'un Yaşar Üniversitesini kazanması, bugün de mezun oluşu otizmli bireyleri ve ailelerini cesaretlendirmek adına çok önemli. Üniversiteye girdiğinden bu yana 20 yıldır görmediğimiz ilgiyi, alakayı Yaşar Üniversitesinde gördük. Burada Doruk gibi başka otizmli gençlerimiz de üniversite eğitimi alıyor. Doruk'un Yaşar Üniversitesi basketbol takımında olması sembolik gibi görünüyor, ama Doruk'a verdiği moral, burayı benimsemesi ve eğitim performansına büyük katkı sağladı” diye konuştu.