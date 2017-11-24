Elektronik paracılar Türkiye’ye dönüyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yasalarına uyum sağlamadıkları için geçtiğimiz yıl Türkiye’den teker teker çıkan ödeme ve elektronik para kuruluşları dönüşe geçti.

Kimlik bilgilerini aldığı kişilerin işlemlerini Türkiye'de kurdukları ‘server'lar üzerinden yapmadığı için BDDK'nın ‘kırmızı kart' gösterdiği Rus menşeli Webmoney dönüş için kolları sıvadı. PayPal, WebMoney, Netteller, Skrill ve Paysafecard geçen yıl yasal sorumluluklara uymadıkları için Türk pazarından çıkmıştı.

SIRA PAYPAL’DA OLABİLİR

Yıllık 30 milyar doların üzerinde hacmi olan ve 65 ülkede faaliyet gösteren Webmoney dönüş yolunu yerli dijital ödeme şirketi Papara'da buldu. Papara Başkanı Ahmed F. Karslı, uluslararası ödeme şirketlerinin Türkiye'de faaliyet göstermelerini sağlayacak bir alt yapı geliştirdiklerini ve bu anlamda da ilk olarak Rusya menşeli Webmoney ile anlaştıklarını söyledi. Webmoney'nin önümüzdeki ay pazara gireceğini belirten Karslı, şirketin ‘sunucuların yerel olması ve kişisel verilerin dışarı çıkarılmaması' şartına Papara'nın altyapısını kullanarak uyum sağlayacağını aktardı. Karslı, uluslararası bir şirketle daha görüşmelerinin sürdüğünü aktararak, internet üzerindeki en yaygın kullanıma sahip para transfer ağlarından biri olan ve Türkiye'den çıkışı olay yaratan Paypal'ın da benzer şekilde Türkiye'ye dönüş yapabileceğine dikkat çekti.