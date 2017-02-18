Seçime kadar cezalara mola

Kamunun aldığı ‘pembe tedbirler’ arasına trafik cezaları da girdi. Cezaları tebliği için 16 Nisan beklen-meye başlandı

Trafik cezaları da referandum yatırımı oldu. Son dönemde kesilen cezaların tebligatının yapılmadığı ve 16 Nisan sonrası için bekletildiği öğrenildi. Cezaların toplu olarak 17 Nisan'da gönderileceği bilgisi de vatandaşları endişelendiriyor.

SİSTEM KAPATILDI

Anayasa değişikliği için 16 Nisan'da referanduma gidilecek olması, kamuda birçok ‘'Pembe tedbirin'' alınmasına neden oldu. Edinilen bilgiye göre kırmızı ışık ihlali, radar, hız sınırı gibi gerekçelerle plakaya kesilen cezalar tebliğ edilmiyor ve bekletiliyor.

Öte yandan özellikle Karadeniz bölgesindeki bazı illerde belediyelerin kurduğu ve “Tuzak'' olarak nitelenen sisteme yakalanan araçlar için, hız sınırı ihlali nedeniyle arka arkaya gönderilen cezalar da büyük tepkiye neden olmuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun göreve gelmesinden sonra Karadeniz Bölgesi'ndeki hız sınırı sistemleri kapatıldı. Sürücülere artık hız sınırı cezası yazılmıyor. Türkiye'nin birçok noktasında hız sınırıyla ilgili sistemler 16 Nisan'a kadar kapatılırken, referandumdan sonra nasıl bir yol izleneceği ise şimdilik bilinmiyor.