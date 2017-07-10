Barzani Türkiye’de de düğmeye bastı

Kuzey Irak Özerk yönetimi Başkanı Mesud Barzani'nin liderliğini yaptığı partiye Türkiye'den kardeş geliyor: "Kürdistan Demokrat Partisi", yarın İçişleri Bakanlığı'na kuruluş dilekçesini sunacak.

Partinin bu isimle kurulmasına izin verilirse, Türkiye’de ilk kez adında “Kürdistan” geçen bir parti faaliyete geçecek. Barzani’nin başkanlığını yaptığı Kuzey Irak’taki siyasi partinin adı da “Kürdistan Demokratik Partisi”. Türkiye’de yarın kuruluşu için ilk resmi adımın atılacağı partinin ardındaki asıl gücün de Kuzey Irak’taki Barzani yönetimi olduğu Ankara siyasi kulislerinde konuşuluyor.

BARZANİ ZİYARETİNDE “KÜRDİSTAN” BAYRAĞI GÖNDERE ÇEKİLMİŞTİ

AKP hükümeti son dönemde Kuzey Irak’taki Barzani yönetimi ile çok yakın ilişkiler kurmuştu. Bu çerçevede Barzani’nin Türkiye’ye yaptığı son ziyarette Kuzey Irak özerk yönetimini simgeleyen “Kürdistan” bayrağı hem Ankara, hem de İstanbul’da göndere çekilmiş, Barzani’nin Başbakanlık’taki resmi görüşmelerinde de yine aynı bayrağın görüşme salonunda bulunması dikkat çekmişti.

YARIN KURULUŞ DİLEKÇESİNİ SUNACAK

Kürdistan Demokrat Partisi adına yapılan yazılı açıklamada, partinin kuruluş dilekçesini yarın resmen İçişleri Bakanlığına sunacağı ifade edildi.Açıklamada şöyle denildi;

“Türkiye siyasetinde yeni bir parti kuruluyor, yasallaşıyor.

Kürdistan Demokrat Parti'si(KDP),

11 Temmuz 2017 Salı günü kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına verecek.

KDP, Kürt meselesinin çözümünde alternatif bir parti olmayı hedefliyor;

ne kimseye karşı, ne de birilerinin yanında olacak.

KDP, hak arama ve Kürt halkının talepleri doğrultusunda sürdüreceği mücadelede siyasal, demokratik, meşru, barışçıl yol ve yöntemleri benimseyip savunacak.”

Yeni kurulacak partinin”Şiddete dayanan siyasal mücadele biçimini, şiddet içeren düşünce ve ifadeyi reddettiğinin” de vurgulandığı açıklamada,”KDP; katılımcı demokrasiyi ilke edinen, insan odaklı, yurtsever, demokrat, özgürlükçü, modern, siyasal çoğulculuğu, ortak değer yargılarını ve hukukun üstünlüğünü esas alan yüzüyle Batı’ya dönük, ideolojik değil merkez bir partidir.” denildi.

İÇ TÜZÜKLE MECLİS’TE “KÜRDİSTAN” DEMEK YASAKLANIRKEN…

KDP, İçişleri Bakanlığı’na kuruluş dilekçesini tam da TBMM’de yeni iç tüzük düzenlemesi tartışılırken verecek. AKP ve MHP’nin üzerinde anlaştığı iç tüzük düzenlemesi, vekillerin Meclis’te yaptıkları konuşmalarda “Kürdistan” demelerine para cezası getirilmesini öngörüyordu. Bu çerçevede,İçişleri Bakanlığı’nın adında iç tüzükle vekillere yasaklama getirilen bir kelimeyi içeren siyasi partinin kuruluş dilekçesine hangi işlemi yapacağı siyasi çevrelerde en çok tartışılan konulardan iri haline geldi.