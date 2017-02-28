Çanakkale’de sis deniz ulaşımını durdurdu

Çanakkale'de iki gündür etkili olmaya devam eden yoğun sis nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Dün sis nedeniyle seferlerin yapılamamasının ardından bugün yeniden başlayan boğaz hattındaki feribot seferleri, akşam saatlerinde sisin etkisini arttırmasıyla tekrar durdu.

Çanakkale'de iki gündür etkili olmaya devam eden yoğun sis nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Dün sis nedeniyle seferlerin yapılamamasının ardından bugün yeniden başlayan boğaz hattındaki feribot seferleri, akşam saatlerinde sisin etkisini arttırmasıyla tekrar durdu.

Çanakkale’de dün akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle boğazda görüş mesafesi düşünce Lapseki-Gelibolu, Çardak-Gelibolu, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hattında feribot seferleri durduruldu.

Bu sabah da Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı. Gün içinde sisin zaman zaman etkisini yitirmesiyle durdurulan feribot seferleri yeniden başladı.

Ancak bu akşam sis yeniden etkisini arttırınca saat 18.00’da Lapseki-Gelibolu, Çardak-Gelibolu, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir arasındaki feribot seferleri tekrar durduruldu.

Boğazın Avrupa yakasından Anadolu yakasına ve tam ters istikamette deniz ulaşımı sağlanamıyor.

Bu nedenle de tüm feribot iskelelerinde uzun araç kuyruklarının yanı sıra, yaya olarak feribota binmek isteyenlerin oluşturduğu yoğunluk bulunuyor. Ayrıca geceden itibaren çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı’nda transit gemi geçişlerine de izin verilmiyor.

DHA