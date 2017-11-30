Son dakika… Erdoğan’dan Reza Zarrab ve Kılıçdaroğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan Reza Zarrab davası ile ilgili olarak "doğruyu yaptık ambargoyu delmedik. Davadan ne çıkarsa çıksın biz doğruyu yaptık" dedi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı belgelere ilişkin ise, "bu hamlesinin bedelini ödeyecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP milletvekilleriyle yaptığı toplantıda ABD’de Reza Zarrab’ın tanık, Hakan Atilla’nın sanık olduğu davaya ilişkin bir açıklama yaptı. “Ambargoyu biz delmedik, davadan ne çıkarsa çıksın biz doğru olanı yaptık” diyen Erdoğan, İran ile ticari ve enerji işbirliğinin olduğunu hatırlatarak “Biz ABD’ye böyle bir taahhütte bulunmadık” dedi.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı belgelere ilişkin ise, “bu hamlesinin bedelini ödeyecek” dedi.