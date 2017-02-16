Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İç savaş tehdidine soruşturma açıldı

16 Nisan'da gerçekleşecek Anayasa referandumunda "hayır" çıkması halinde, Türkiye'de iç savaş çıkabileceğini söyleyen AKP'liye soruşturma açıldı.
Sozcu.com.tr
13:1516 Şubat 2017
Gündem
İç savaş tehdidine soruşturma açıldı
16 Nisan'da gerçekleşecek Anayasa referandumunda "hayır" çıkması halinde, Türkiye'de iç savaş çıkabileceğini söyleyen AKP'liye soruşturma açıldı.

AKP’nin Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem, Soma’da bir salon toplantısında yaptığı konuşmada, “bu referandum oylamasında yüzde 50’yi geçemezsek, iç savaşa hazır olun” demişti. AKP’li Başkan Yardımcısının bu sözleri tüm Türkiye’de büyük tepki çekmişti.

Soma Cumhuriyet Başsavcılığı da, AKP’li Erdem hakkında bu sözleri nedeniyle soruşturma açtı.

Konuya ilişkin açıklama, Akhisar Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı’dan geldi.

 

Yağcı, yazılı açıklama yaparak, şöyle dedi:

“15 Şubat 2017 tarihinde bazı basın yayın organlarında, Adalet ve Kalkınma Partisi Soma İlçe Gençlik Kolları tarafından Soma Belediye Düğün Salonunda 13 Şubat 2017 tarihinde düzenlenen konferansta konuşan Adalet ve Kalkınma Partisi Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem’in ‘Bu referandum oylamasında yüzde 50’yi geçemezsek iç savaşa hazır olun’ şeklinde sözler sarf ettiği yönünde haberler yapılması üzerine, olayın mahiyetini araştırmak ve ilgilinin konuşma içeriğinde suç teşkil eden ifadeler bulunup bulunmadığını tespit etmek için Soma Cumhuriyet Başsavcılığımızca söz konusu olay ile ilgili soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

İLGİLİ HABERAKP'li İl Başkan Yardımcısı: Yüzde 50'yi geçemezsek iç savaşa hazır olunAKP'li İl Başkan Yardımcısı: Yüzde 50'yi geçemezsek iç savaşa hazır olun
Son güncelleme: 13:1716.02.2017
Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay
Keşfet

Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar