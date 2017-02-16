İç savaş tehdidine soruşturma açıldı

16 Nisan'da gerçekleşecek Anayasa referandumunda "hayır" çıkması halinde, Türkiye'de iç savaş çıkabileceğini söyleyen AKP'liye soruşturma açıldı.

AKP’nin Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem, Soma’da bir salon toplantısında yaptığı konuşmada, “bu referandum oylamasında yüzde 50’yi geçemezsek, iç savaşa hazır olun” demişti. AKP’li Başkan Yardımcısının bu sözleri tüm Türkiye’de büyük tepki çekmişti.

Soma Cumhuriyet Başsavcılığı da, AKP’li Erdem hakkında bu sözleri nedeniyle soruşturma açtı.

Konuya ilişkin açıklama, Akhisar Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı’dan geldi.

Yağcı, yazılı açıklama yaparak, şöyle dedi:

“15 Şubat 2017 tarihinde bazı basın yayın organlarında, Adalet ve Kalkınma Partisi Soma İlçe Gençlik Kolları tarafından Soma Belediye Düğün Salonunda 13 Şubat 2017 tarihinde düzenlenen konferansta konuşan Adalet ve Kalkınma Partisi Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem’in ‘Bu referandum oylamasında yüzde 50’yi geçemezsek iç savaşa hazır olun’ şeklinde sözler sarf ettiği yönünde haberler yapılması üzerine, olayın mahiyetini araştırmak ve ilgilinin konuşma içeriğinde suç teşkil eden ifadeler bulunup bulunmadığını tespit etmek için Soma Cumhuriyet Başsavcılığımızca söz konusu olay ile ilgili soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”