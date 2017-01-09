İstanbul’da sabaha kadar kar yağışı devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da kar yağışının aralıklarla yarın sabaha kadar devam edeceğini açıkladı. Yapılan açıklamada , "İstanbul'da halen aralıklarla devam etmekte olan kar yağışının, öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırarak gece saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir" denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da kar yağışının aralıklarla yarın sabaha kadar devam edeceğini açıkladı. Yapılan açıklamada , "İstanbul'da halen aralıklarla devam etmekte olan kar yağışının, öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırarak gece saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir" denildi.

İstanbul kara teslim oldu. Cuma gününden bu yana devam eden kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı bazı semtlerde 60 cm’ye kadar yükseldi. İlk ve orta öğretim kurumları, İstanbul genelinde valilik tarafından bugün tatil edildi.

Metoloji Genel Müdürlüğü’nden sozcu.com.tr’ye yapılan açıklamada İstanbul’da kar yağışının yarın sabaha kadar devam edeceği açıklandı. Müdürlükten yapılan açıklamada “Deniz yönünde oluşan bulutlar Karadeniz’den Marmara’ya olan hareketini devam ettirecek. Bunun sonucunda İstanbul’un muhtelif yerlerinde kısa süreli kuvvetli yağışlar görülecek. Bu yağışlar yer değiştirerek sabaha kadar devam edecek. Bu durum İstanbul’un tamamında etkili olacak.

“KAR ÖRTÜSÜ 10-15 SANTİM DAHA YÜKSELECEK”

Kar yağışının, bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırarak gece saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir. Mevcut kar örtüsü üzerine güney kıyılarda 5 cm, iç ve kuzey kesimlerde 10- 15 cm arasında ek örtü oluşturması beklenen kar yağışlarının oluşturabileceği; ulaşımda aksamalar, buzlanma, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.