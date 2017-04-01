3 diplomalı çiftçinin keçiboynuzu dopingi

MERSİN'in Anamur İlçesi'nde, 3 üniversite bitirdikten sonra iş bulamayan 35 yaşındaki Sabit Toru, alternatif tarıma yönelerek yetiştirdiği fidelere keçiboynuzu pekmezi dökerek erken ürün vermesini sağladı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Otobüs Kaptanlığı Bölümü, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi ve Kafkas Üniversitesi Muhasebe Bölümü'nden mezun olan Sabit Toru, organik ürün yetiştiriyor. Bir ziraat mühendisi arkadaşının tavsiyesi ile daha önce harnup pekmezini salatalıkta deneyen Toru, erkenci ürün elde etti. Bunun üzerine yaklaşık 2 dönüm arazideki 65 dut ağacına keçiboynuzu pekmezi veren Sabit Toru, bu sayede daha yüksek kar etmeyi hedefliyor. Toru, "Şu anda dut fiyatları serada olursa kilosu 20 liradan, açık alanda dikili olursa 8-9 liradan satılıyor. Ben de dutların erken olmasını sağlamak için harnup pekmezi veriyorum. Dutlar şu anda kızarmaya hatta siyahlaşmaya başladı. Bu nedenle piyasada fiyatlar düşmeden 13-14 liradan satış yapabileceğim. Böylece erken olgunlaşan dut fiyatı daha yüksek oluyor ben de kiloda yaklaşık 4 lira daha fazla kar elde etmiş oluyorum" dedi.

Erkenci ürün elde ederek sera maliyetinden kurtulduğunu kaydeden Toru, ürünlerinde bu yöntemi uygulamak isteyenlere de yardımcı olabileceğini söyledi.

DHA