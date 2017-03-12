Bakan Zeybekci: Canımızı sıkmasınlar, kafamızı bozmasınlar

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, Almanya ziyareti kapsamında hakaret içerikli haber yayınlayan Alman Bild gazetesine tepki gösterip, "Açık söylüyorum, eğer Türkiye'de gazeteci olduğu iddia edilen birisi, Alman Ekonomi Bakanı hakkında tasmalı azgın köpek lafını ederse, onu dünyaya rezil ederim cezasını ellerimle veririm" dedi. Avrupa'nın ayakta duracak halinin kalmadığını da ifade eden Zeybekci, "Bunlar birbirinin kuyusunu kazmaya başladılar, bizden bulmasınlar, ama bize de bulaşmasınlar, bizimde canımızı sıkmasınlar, kafamızı da bozmasınlar" diye konuştu.

AK PartiDenizli İl Başkanlığı'nın düzenlediği Genişletilmiş İl Divan Toplantısı, Denizli Büyükşehir Belediyesi Hasan Güngör Spor Salonu'nda yapıldı. Toplantıya Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci başta olmak üzere TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Cahit Özkan, İl Başkanı Necip Filiz ve çok sayıda partili katıldı. Partililere seslenen Bakan Zeybekci, konuşmasının büyük bölümünde Hollanda ve Almanya'yı eleştirdi.

"BU MİLLETLE HESAP GÖRMEYE OTURDULAR"

Dünyanın Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi bu milletle hesap görmeye kalkıştığını belirten Zeybekci, "Nasıl ki bu dünya, bu milletle hesap görmeye oturdu, azılı silahlarıyla gelip, milleti bu topraklardan, İstanbul'dan def etmek üzerine işbirliği içinde oldularsa, nasıl ki, Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu ve Türkiye'nin tamamını her yerinden işgale girdilerse, bugünde maalesef aynı işbirliğini görüyoruz. Bugünde maalesef dostlarımızdan, müttefiklerimizden aynı şekilde yaklaşımı görüyoruz" dedi.

"HASTALIKLARIN BELALARIN ÇIKTIĞI BU HÜKÜMET SİSTEMİDİR"

Bakan Zeybekci, bugüne kadar Türkiye'nin başına gelen hastalıkların ve belaların sebebinin şu anki hükümet sistemi olduğunu ifade ederek, "1990'dan 2002'nin sonuna kadar dünya bütün hızıyla kalkınıp, ilerlerken, Türkiye'yi koalisyona bunlar mahkum ettiler. Bunların yazdığı senaryo buydu. Bunlar istiyor ki, Türkiye, onların istediği yerde olsun. Bugüne kadar Türkiye'nin başına gelen hastalıkların, belaların çıktığı nokta bu sistemdir, şu andaki hükümet sistemidir. En son 7 Haziran'da tek başına iktidar çıkmayınca, bu milletin başına hem ekonomik hem terörle ilgili neler geldiği birlikte gördük" dedi.

Konuşması sırasında partililerin "Vur vur inlesin, Avrupa dinlesin" sloganları üzerine Zeybekci, "Bunların ayakta duracak hali de kalmadı. Birbirinin kuyusunu kazmaya da başladılar, bizden bulmasınlar, ama bize de bulaşmasınlar, bizimde canımızı sıkmasınlar, kafamızı da bozmasınlar" diye konuştu.

"DÜŞMANLIĞIMIZ HERKESİ KORKUTACAK"

Almanya ziyareti nedeniyle yaşanan izin krizine değinen Zeybekci, "Geçen hafta Almanya'ya indiğimizde Alman mevkidaşım ile görüştüm. Ziyaret akşamı da Özay Gönlüm'ü anma etkinliğine katıldım. Etkinlikte Alman dostlarımıza söyledim; Biz öyle bir neslin, kültürün çocuklarıyız, dinin ve medeniyetin çocuklarıyız ki, Yunus Emre gibiyiz. Biz onlara, Yunus'un diliyle medeniyetler kurmaya geldik, biz dostlar edinmeye kazanmaya geldik. Vurmaya gelmedik, öyle bir hale geleceğiz ki, Türkiye'yi öyle bir noktaya getireceğiz ki, dostluğumuz herkesi sevindirecek, ama düşmanlığımız da herkesi korkutacak. Tıpkı bugün olduğu gibi" diye konuştu.

"MİLLET, HÜKÜMET, CUMHURBAŞKANI SABREDİYOR"

Almanya ziyaretinin ardından Bild Gazetesi'nde çıkan hakaret içerikli haberi eleştiren Zeybekci, "Almanya'da vatandaşlarımızla bir araya geldik. Sonra döndük, Bild, bakın ne diyor; Dünyanın en ilkel rütbesindeki en ahlaksız bir gazeteci bile bunu söylemez. Alman dostlarımıza da gönderdik, hesabını sorun diye, Alman hükümetine de gönderdik. Türkiye'den çok açık söylüyorum. Eğer, Türkiye bir tek adı gazeteci olduğu iddia edilen birisi Alman Ekonomi Bakanı hakkında 'tasmalı azgın köpek' lafını ederse, onu dünyaya rezil ederim, cezasını ellerimle veririm. O ülkede hukuk, adalet, demokrasi varsa, insan hakları varsa Alman dostlarımdan rica diyorum bunun hesabını sorun. Bu kurulan tuzaklara karşı Hollanda, Almanya ve o ülkelerdeki aklıselimi göreve davet ediyorum. Bu millet sabrediyor, hükümet olarak biz sabrediyoruz ve Cumhurbaşkanı sabrediyor. Onlara da diyorum ki; Türkiye'nin dostluğu sizin için önemlidir, değerleridir. Bakın toplanmış 7 düvel bir araya gelmiş, Türkiye'ye doğru top yekun bir saldırı içinde" dedi.

"YENİ DÜZEN CHP'Yİ KILIÇDAROĞLU'NDAN KURTARACAK"

Yeni düzeninin siyaseti normalleştireceğini belirten Zeybekci, "Allah aşkına soruyorum, bu Anayasa değişikliğinin neresinde yazıyor, neresinde bir daha 2019'da Cumhurbaşkanlığı seçimi olurken, Ak Parti'nin gösterdiği aday yüzde 10 önde başlar diye bir kural var mı, Herkes için eşit, demokratik yeni bir sistem geliyor. Bu sistemin en büyük nimeti ne biliyor musunuz Bunu CHP'li kardeşlerime söylüyorum. Bu yeni düzen siyaseti normalleştirecek. Bu yeni düzen CHP'yi de marjinal olmaktan çıkarıp, bu milletin değerleriyle barışan, bu milletin yüzde 60'ı 70'ni hedef alan yüzde 50'yle iktidara gelmek isteyen yeni bir yönetime yeni bir genel başkana kavuşturacak. Yeni düzen CHP'yi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurtaracak. Kılıçdaroğlu'ndan kurtulacak bunlar. Çünkü Kılıçdaroğlu ve etrafındakilere sorsanız, rüyalarında bile yüzde 50'yi göremeyecekleri için hayır diyor başka gerekçe yok" dedi.

"16 NİSAN AKŞAMI MEYDANDA ZEYBEK OYNAYACAĞIZ"

16 Nisan'da Denizli'nin önünü gelen fırsatı değerlendireceğini belirten Zeybekci, "Denizli, Türkiye ortalamasının üzerine çıkacak. Yüzde 65 üzerine var mıyız, AK Parti, CHP, MHP değil, Denizli milliyetçiliği zamanı. Horoz ötüşü gibi evet demeye var mıyız 16 Nisan günü akşam Çınar Meydanı'ndan yeniden diz vura vura zeybek oynamaya var mıyız" dedi.

DHA