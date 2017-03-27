Hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı 63 yaşındaki Cengiz Karabulut hayatını kaybetti.
Kaza saat 21.00 sıralarında D-100 karayolu Şeyhler Mahallesi Üçyol mevkiinde meydana geldi. Erzincan'dan İstanbul'a giden 49 yaşındaki Musa Demir yönetimindeki 34 ZTV 78 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Cengiz Karabulut'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Karabulut, ambulansla Koyulhisar Devlet Hastanesine götürülürken yolda hayatını kaybetti. Karabulut'un cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı. Hafif ticari aracın sürücüsü Musa Demir gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DHA