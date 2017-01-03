Iraklı çocuklar kaza kurbanı

SAMSUN'da yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışırken kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan Irak'lı coçuklar 11 yaşındaki Muhammed Beşar ile 12 yaşındaki Haşim Nalebi hayatını kaybetti.

Kaza bugün, İlkadım İlçesi Barış Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yunus Emre Ortaokulu öğrencisi olduğu bildirilen Haşim Nalemi ile akrabası Muhammed Başer yolu karşıdan karşıya geçmek için anayola çıktı. Bu sırada Mustafa D. yönetimindeki 55 ARP 12 plakalı kamyonet çocuklara çarptı. Kazada ağır yaralanan iki çocuk olay yerine gelen ambulans ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayı öğrenip hastaneye gelen ve çocukların öldüğünü öğrenen aileleri sinir krizi geçirdi. Sürücü polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA