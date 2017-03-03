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Konya Haberi: Otomobille kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Otomobille kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
21:423 Mart 2017
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Otomobille kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
Otomobille kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

KONYA'nın Ereğli İlçesi'nde otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 18.30 sıralarında Şinasi Mahallesi Karaman Çevreyolu üzeri Aşıklar Kavşağı'nda meydana geldi. Burak Güroğlu yönetimindeki 06 BL 3253 plakalı kamyonet, Murat Gölgeli yönetimindeki 48 DB 296 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Güroğlu ve Gölgeli ile araçlarda bulunan Sezgin Sapa ve İsmail Üzgü yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulaslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

DHA

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