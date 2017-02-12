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Türk jetleri IŞİD tünellerini vurdu

Türk Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçakları, DEAŞ terör örgütü tarafından etkin bir şekilde kullanılan taşıma tünellerini vurdu.
19:3512 Şubat 2017
Gündem
Türk jetleri IŞİD tünellerini vurdu
Türk Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçakları, DEAŞ terör örgütü tarafından etkin bir şekilde kullanılan taşıma tünellerini vurdu.

Askeri kaynaklardan alınan bilgilere göre; Suriye'nin El Bab bölgesinde 10-15 yıl önce Fırat Nehri'nin suyunu tarım arazilerine taşıma amaçlı yapılan tüneller, IŞİD terör örgütü tarafından yoğun ve etkin olarak kullanılmaya başlandı. TSK unsurları tarafından şemaları ele geçirilen tüneller, Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla vuruldu.

Yapılan hava harekatları neticesinde IŞİD unsurlarının ağır bir darbe aldığı kaydedildi. Askeri kaynaklardan paylaşılan görüntülerde, tünellerin içerisinden detaylar aktarıldı.

İHA

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