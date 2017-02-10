Türkiye şehitlerini uğurluyor

Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı harekatı kapsamında El Bab bölgesinde ilerlemeye çalışan Özgür Suriye Ordusu güçlerini destekleyen Türk askerlerine, terör örgütü IŞİD unsurları tarafından geçen çarşamba günü saldırı düzenlendi. Saldırıda şehit olan askerlerden Astsubay Üstçavuş Yahya Efiloğlu için bugün İzmir'in Gaziemir İlçesi'ndeki Gülhane Cami'nde cenaze töreni düzenlenirken, Uzman çavuş Mehmet Şahin'in cenazesi Elbistan'ın Karaelbistan Mahallesi'ndeki baba evine son kez götürülerek helallik alınıp defnedildi.Sözleşmeli Tankçı Er Ömer Akkuş’un cenazesi,memleketi Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan Yorgalar Mezarlığı'ndaki morga getirildi.

Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı harekatı kapsamında El Bab bölgesinde ilerlemeye çalışan Özgür Suriye Ordusu güçlerini destekleyen Türk askerlerine, terör örgütü IŞİD unsurları tarafından geçen çarşamba günü saldırı düzenlendi. Saldırıda şehit olan askerlerden Astsubay Üstçavuş Yahya Efiloğlu için bugün İzmir'in Gaziemir İlçesi'ndeki Gülhane Cami'nde cenaze töreni düzenlenirken, Uzman çavuş Mehmet Şahin'in cenazesi Elbistan'ın Karaelbistan Mahallesi'ndeki baba evine son kez götürülerek helallik alınıp defnedildi.Sözleşmeli Tankçı Er Ömer Akkuş’un cenazesi,memleketi Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan Yorgalar Mezarlığı'ndaki morga getirildi.

Cenaze törenine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Hasan Uşaklıoğlu, bazı İzmir milletvekilleri, şehidin babası Abdullah Efiloğlu, annesi Mukaddes Efiloğlu, ablası Meliha Efiloğlu, kardeşleri Büşra Efiloğlu ve Muhammet Efiloğlu, askeri erkan, şehidin yakınları ve çok sayıda İzmirli katıldı.

BORDO BERESİ TABUTUNA KONDU

Özel Kuvvetler’de görevli şehidin bordo beresi yakınları tarafından Türk Bayrağı’na sarılı tabutun baş kısmına kondu. Şehidin babası Abdullah Efiloğlu, “Vatan sağ olsun oğlum. Peygamberimiz seni bekliyor. Senin arkandan dik duracağız. Ona komşu olacaksın. Dost var düşman var ağlamayacağız. Oğlum abdestsiz gezmedi. Şehadet şerbetini abdestli bir şekilde içti” diye konuştu.

DEDESİ DE KORE’DE ŞEHİT DÜŞTÜ

Acılı baba Abdullah Efiloğlu, şehidin dedesi Mehmet Efiloğlu’nun da Kore şehidi olduğunu dile getirip bir akrabalarının da geçen yıl Diyarbakır Sur’da şehit düştüğünü söyledi.

Şehidin annesi Mukaddes Efiloğlu gözyaşlarına hakim olamadı, oğlunun cenazesine sarılarak öptü. Ablası Meliha Efiloğlu ise, “Kardeşim rahat uyu” diyerek kardeşinin fotoğrafını öptü.

Şehidin, Uşak Üniversitesi mezunu olduğunu, Erciyes Üniversitesi’nde ise ikinci üniversitesini okuduğu belirtilirken, nişan hazırlığı yaptığı ve babasıyla yaptığı telefon konuşmasında, “Baba yüzükleri hazırla, geldiğimde Uşak’a kız istemeye gideceğiz” dediği bildirildi.

EL BAB ŞEHİDİ UZMAN ÇAVUŞ ŞAHİN’İ 4 BİN KİŞİ UĞURLADI

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Fırat Kalkanı harekatı kapsamında dün sabah El Bab bölgesindeki bir binaya Rusya’ya ait savaş uçaklarının kazaen bomba atması sonucu şehit olan 3 askerden uzman çavuş Mehmet Şahin’in cenazesi, Gaziantep’teki uğurlama töreninin ardından uçakla Malatya’ya, oradan da karayoluyla Elbistan’a getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, Karaelbistan Mahallesi’ndeki baba evine son kez götürülerek helallik alındı.

Şehit uzman çavuş Şahin için Karaelbistan Mezarlığı’nda düzenlenen cenaze törenine Vali Vahdettin Özkan, milletvekilleri İmran Kılıç, Uğur Dilipak ve İlker Çitil, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Malatya 2’nci Ordu Komutanlığı’ndan Tuğgeneral İbrahim Özbudun, İl Jandarma Komutanı Timuçin Alper, şehidin babası Abdurrahman Şahin, annesi Asiye Şahin, kardeşleri, yakınları, askerler ile yaklaşık 4 bin kişi katıldı.

Törende şehidin annesi Asiye Şahin, uzun süre gözyaşı döktü. Sıva ustası olan ve geçirdiği iş kazası nedeniyle koltuk değnekleriyle yürüyen şehidin babası Abdurrahman Şahin ile KKTC’de görevli astsubay kardeşi Selim Şahin ise ayakta durmakta güçlük çekti. Acılı baba, oğlunun tabutunun önüne konulmuş fotoğrafını öperek gözyaşı döktü.

1 AY ÖNCE DEAŞ SALDIRISINDAN KURTULMUŞTU

Uzman çavuş Mehmet Şahin’in yaklaşık 1 ay önce terör örgütü IŞİD militanlarının, kullandığı tanka yönelik saldırısından yara almadan kurtulduğu ve Elbistan’a dönüp izin yaptıktan sonra yeniden El Bab’a gittiği belirtildi.

Bekar ve 6 çocuklu ailenin ortancası olan Şehit Uzman Çavuş Şahin'in cenazesi Cuma namazı sonrası kıldırılan cenaze namazının ardından askerler tarafından omuzlara alındı.

Şehit uzman çavuşun cenazesi götürülürken adı öğrenilemeyen kız kardeşi ‘Abi gitme, bırakma beni’ diyerek feryat etti. Acılı kız kardeşi sağlık görevlisi teskin etmeye çalıştı.

Şehit uzman çavuşun cenazesi daha sonra ilçe mezarlığına gözyaşları arasında defnedildi.

EL BAB ŞEHİDİNİN CENAZESİ MEMLEKETİ SAKARYA’YA GETİRİLDİ

Suriye'de Türk askerinin DEAŞ terör örgütüne yönelik yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı’nda El Bab bölgesinde Rus uçağının Türk askerlerinin bulunduğu binayı vurması sonucu şehit düşen Sözleşmeli Tankçı Er Ömer Akkuş'un cenazesi, Gaziantep’ten uçakla Kocaeli Cengiz Topel Havaalanı’na getirildi.

Askeri törenle karşılanan şehidin naaşı, daha sonra karayoluyla memleketi Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan Yorgalar Mezarlığı’ndaki morga getirildi.

Tekbirler eşliğinde karşılanan şehit Akkuş’un cenazesi, yarın Kaynarca ilçesi Uzakkışla Mahallesi’nde öğle namazının ardından toprağa verilecek. DHA