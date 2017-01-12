Yeni Anayasa MHP’li vekile emanet

Kavga nedeniyle oturuma ara verilen Meclis'te oy kutuları MHP'li vekile emanet edildi. MHP'li Zihni Açma dakikalarca gözünü kırpmadan kutuları göz hapsine aldı.

Yeni Anayasa görüşmelerinin yapıldığı Genel Kurul’da 3.maddenin oylanması sırasında AKP ve CHP’li vekiller arasında kısa süreli yumruklaşma yaşandı.

Kavga sonrası oturuma ara verilip tansiyon düşürülmeye çalışıldı. Bu esnada oy kutularına ise MHP Sakarya milletvekili Zihni Açba sahip çıktı.

Katip üye olarak görev yapan Açba oy kupalarına sıkı sıkı sahip çıktı.

Açba, Meclis Başkanlık Divanı üyeleri ‘durum değerlendirmesi’ yaparken bile oy kutularından bir an olsun gözünü ayırmadı.