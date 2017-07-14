Yeni KHK yayımlandı! Çok sayıda ihraç var

OHAL kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 692 Sayılı KHK, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı..

Olağanüstü Hal kapsamında yeni Kanun Hükmünde kararname yayınlandı. Çok sayıda ihraç var. Kararnamede göreve iade ve yeniden açılmasına izin verilen dernekler de bulunuyor.

Olağanüstü Hal kapsamında yeni Kanun Hükmünde kararname yayımlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nden 2 bin 303 kişi, Adalet Bakanlığı’ndan 418, Dışişleri Bakanlığı’ndan 45, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 102 kişi, Sağlık Bakanlığı’ndan 789 kişi ihraç edildi. Kararnamede göreve iade kararları da bulunuyor.

YENİ KHK’DA ALINAN KARARLAR ŞU ŞEKİLDE

Arif Erdem ve Hakan Şükür’ün madalyaları alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden 2 bin 303 kişi ihraç edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan 551 kişi ihraç edildi.

İçişleri Bakanlığı’nda 1.486 kişi ihraç edildi.

Sağlık Bakanlığı’nda 789 kişi ihraç edildi.

Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ihraç edildi.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri’nden 546 kişi ihraç edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 102 kişi ihraç edildi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan 45 kişi ihraç edildi.

Adalet Bakanlığı’ndan 418 kişi ihraç edildi.

TRT’den 29 kişi ihraç edildi.

Jandarma’da 235 kişi ihraç edildi.

YÖK’ten 302 akademisyen ihraç edildi.

Resmî Gazetede yer alan KHK ile görevinden ihraç edilen isimler arasında; Adil Öksüz ile karakoldayken görüşen eski Başbakanlık çalışanı Ali İhsan Sarıkoca da var.

Sarıkoca ifadesi alındıktan Sonra serbest bırakılmıştı.

GÖREVE İADELER

Adalet Bakanlığı’nda 49 kişi göreve iade edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda 36 kişi göreve iade edildi.

İHRAÇ EDİLEN PERSONEL LİSTESİ

GÖREVE İADE EDİLEN PERSONEL LİSTESİ

MADALYA VE NİŞANLARI ALINANLAR LİSTESİ

ÖĞRENCİLİK İLE İLİŞKİLERİ KESİNLENLER LİSTESİ

ÖĞRENCİLİKLERİ İADE EDİLENLER LİSTESİ

RÜTBELERİ ALINAN EMEKLİ TSK PERSONELİ LİSTESİ

AÇILAN DERNEK LİSTESİ



AYRINTILAR GELECEK…