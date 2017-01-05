Nvidia GeForce Now duyuruldu

Nvidia GeForce Now, Nvidia'nın Windows ve Mac kullanıcıları için oluşturduğu bulut tabanlı bir oyun servisi. Bu servis üzerinden kullanıcılar, stream yöntemi ile diledikleri oyunları oynayabilecek. Bu sayede de elinizdeki bilgisayar donanımsal olarak yetersiz olsa bile istediğiniz ve GeForce Now servisinde yer alan tüm oyunları oynayabileceksiniz.

Nvidia GeForce Now, Nvidia'nın Windows ve Mac kullanıcıları için oluşturduğu bulut tabanlı bir oyun servisi. Bu servis üzerinden kullanıcılar, stream yöntemi ile diledikleri oyunları oynayabilecek. Bu sayede de elinizdeki bilgisayar donanımsal olarak yetersiz olsa bile istediğiniz ve GeForce Now servisinde yer alan tüm oyunları oynayabileceksiniz.

Nvidia GeForce Now servisinde oyunların sunucu sistemleri Nvidia GeForce GTX 1080 ekran kartlı sistemlerden oluşuyor. Üst düzey bu sistemler ile belirli ücretler karşılığında bulut tabanlı oyun servislerinden faydalanabilirsiniz.

Nvidia CEO’s Hsun Huang, dünya genelinde 1 milyara yakın kullanıcının sahip olduğu bilgisayarların oyun oynama yeteneklerinden yoksun olduğu belirtti. Huang, bu sistem ile oyun oynayamayan kişilere kaliteli bir servis hazırladıklarını belirtti.

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Nvidia GeForce Now için ücretlendirme ise saatlik bazdan açıklandı. Bu servisin 20 saatlik kullanım bedeli 25 dolar olarak açıklandı. Güncel döviz kuruyla GeForce Now servisi ülkemizde 20 saatlik kullanım için 90 TL gibi bir fiyata denk geliyor. Bu servis için ise belirli hızlarda internet bağlantısına ihtiyaç olacak.