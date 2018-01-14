Bodrum aşığı Prens’le ilgili şok iddia

Suudi Arabistan'da 2 ay önce başlatılan yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınan prens ve siyasetçilerden bazıları serbest bırakılmıştı. O isimler arasında en dikkat çekenlerden biri de sık sık tatilini Türkiye'de geçiren Prens Talal'dı. Reuters'a konuşan kaynaklar Talal'ın serbest kalmak için müzakerelere devam ettiğini açıkladı.

Suudi Arabistan’da şok etkisi yaratan yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınan birçok prens arasında en dikkat çekici olanı Prens Alwaleed bin Talal’dı. Forbes dergisine göre 17 milyar dolarlık malvarlığı olan Prens, uluslararası yatırım şirketi Kingdom Holding’in başkanı ve sahibi olarak ülkenin en önemli iş adamlarından biri olarak dikkat çekiyordu.

Geçtiğimiz yıl Bodrum’da tatil yapan Prens hakkında açıklamalar üst düzey Suudi yetkililerden geldi. İsmini açıklamayan yetkili, “Prens, bir rakam telaffuz etti fakat bu Suudi Arabistan yönetiminin istediği paranın yanına yaklaşmıyor. Henüz bir anlaşma sağlanmadı” dedi.

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Reuters’a konuşan bir başka yetkili ise, “Prens hükümete bağış adı altında bir teklif sundu ve bunun karşılığında şirketinin kendisinde kalmasını istedi. Ama bu da reddedildi” ifadesini kullandı. Kasım ayından beri Suudi Arabistan’ın elit tabakasıyla birlikte Ritz Carlton Hotel’de gözaltında tutulan Prens’in şirketinin Riyad yönetimi tarafından el konulmak istendiği iddiaları bir süre önce gündeme gelmişti.

