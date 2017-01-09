Milli Savunma Bakanı’ndan flaş açıklamalar

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Başbakan Binali Yıldırım'ın hafta sonunda Irak'a yaptığı ziyaretin ardından Başika Kampı'nın durumunu görüşmek üzere Irak'tan bir heyeti davet ettiklerini açıkladı.

Işık TBMM’de Irak Savunma Bakanvekiline daha önce bir mektup göndererek, kendisini Başika’yı görüşmek üzere davet ettiğini, bu davetin Binali Yıldırım’ın ziyareti sırasında da tekrarlandığını söyledi.

Işık, “Irak’ın toprak bütünlüğü ve birliğine bağlıyız. Başika Kampı, DEAŞ ile mücadele için orada kurulmuştur. DEAŞ sadece Irak’ın değil Türkiye’nin ulusal güvenliği açısından da sıkıntı yaratıyor. Başia’yı da bu çerçevede görmek gerekiyor. Başika Irak ile iliişkilerimizi belirleyecek bir konu değildir. Kampın durumunu görüşmek üzere Irak Savunma Bakanvekilini davet ettim. Henüz ne zaman gelecekleri belli değil” dedi.

ABD’YE SİTEM HAKKIMIZ VAR

Fikri Işık Suriye’de ABD’nin IŞİD’le mücadele görüntüsü verdiğini ancak Türkiye’nin IŞİD’le mücadelesine destek vermediğini söyledi. Savunma Bakanı şöyle dedi: ABD DEAŞ ile mücadele görüntüsü veriyor. Bu konudaki samimiyetlerini ölçecek bir durumumuz yok. Ancak, Türkiye’nin DEAŞ ile mücadele ederken neden desteklemediklerini sormak hakkımız”

GENELKURMAY HASTANE İŞLETMEZ ASKERİ DOKTORLUK DEVAM EDECEK

Fikri Işık, GATA’nın Sağlık Bakanlığına devriyle başlayan tartışmalara da son noktayı koydu. Bakan, “Askeri tebabet devam edecek ancak Genelkurmay’ın hastane işletmesi bir görevi olmayacak” dedi. Askeri doktorluğun devam ettirilmesi için Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde, Milli Savunma Bakanlığının bir kontenjanı olacağını bu kontenjan çerçevesinde askeri doktorlar yetişeceğini ifade etti. IŞIK, sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde ayrıca, askeri cerrahlık ve askeri psikiyatri konusunda da bu asker doktorların uzmanlaşmaya devam edeceğini söyledi.

“GÜNEYDOĞU’DA GÖREV YAPAN DOKTORLAR HEM ASKERLİK HEM DE MECBURİ HİZMET YAPMIŞ OLACAK”

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Son KHK’lar ile birlikte getirilen düzenleme sonrası, Güneydoğu’da görev yağpacak olan doktorların, aynı anda hem askerlik hem de mecburi hizmet yapmış sayılacaklarını da açıkladı.

“ASKERİN ÜZERİNDEKİ YÜKÜ ALDIK”

Fikri Işık son çıkan KHK’yla Genelkurmay’ın birçok yetkisinin Milli Savunma Bakanlığı’na geçmesi konusundaki tartışmalara da açıklık getirdi. Haftasonu çıkan KHK’ların 15 Temmuz’dan sonra çıkan ilk KHK’lardan olan 669 sayılı KHK’ya uyum için çıkarıldığını söyleyen bakan şöyle dedi: “Askerin asli işi nedir? Harbe hazırlık, harekat, eğitim, istihbarat ve muhabere. Bu KHK’larla askerin asli işi dışında kalanlar, askerin üzerindeki yük alındı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Türkiye’de olan 330’a yakın olan generalden yaklaşık 150’si darbeye karıştı. Bu sistematik bir sorundur, biz bu sistematik yanlışı düzelttik. Askere fazla yükü aldık. TSK bu yükten kurtulunca güçsüzleşmez aksien güçlenir. TSK asıl kendi işini yaparsa güçlü olur.”