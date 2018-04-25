Aşk üçgeni, pusuyla sona erdi

ABD'de bir akademisyen, eşinin başka bir kadınla aşk yaşadığını öğrenince detaylı bir plan yaparak cinayet işledi. Peruk takarak, ev sahibinden önce eve giren ve pusu kuran 48 yaşındaki kadın, önce eşinin sevgilisini vurdu daha sonra da intihar etti.

ABD, Pennysylvania’da yaşanan yasak aşk cinayetini konuşuyor… Akademisyen eşi Mark Gerardot ile mutlu bir birlikteliği olan 48 yaşındaki Jennair Gerardot bir gün kocasının kendisini aldattığını öğrendi. Gerardot, kocasının bir dönem eşiyle aynı üniversitede çalışan 33 yaşındaki Meredith Chapman ile aşk yaşadığını öğrendi. İkilinin e-posta ve telefon mesajları üzerinden flörtleştiğini öğrenen Gerardot, bir plan hazırlayarak Chapman’i öldürmek için plan yaptı.

Gerardot, şüphe uyandırmayacak bir şekilde giyindikten sonra evi Delaware’den trene binerek Chapman’ın evinin olduğu Radnor’a gitti. Polisin aktardığı bilgilerde Gerardot’nun peruk takarak gizlendiği ve Chapman’ın evine erken saatlerde girdiği ortaya çıktı. Yapılan açıklamalarda eve girerken camı kıran fakat Gerardot, saldıracağı kadının bunu fark etmemesi için evi temizlediği öğrenilirken, akşam saatlerinde Chapman’in eve girmesiyle genç kadını vurdu.

Daha sonra namluyu kendine doğrultan Gerardot, intihar etti. Bu sırada eşinden haber alamayan Mark Gerardot, polise haber vererek, “Eşimi Chapman’ın evinde bulabilirsiniz” diye uyarıda bulundu. Gerçekten de polis ve sağlık ekipleri bölgeye gidince iki kadının cansız bedenini buldu. Yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.