Son dakika haberi… Erdoğan ile Trump arasında flaş görüşme!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. İkili konular ve Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Münbiç ve İdlib'le ilgili düzenlemelere de değinildi. Görüşme ile ilgili Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "İki lider özellikle Suriye'deki koordinasyon konusunda birlikte çalışma arzusunu ele aldılar" dedi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında dün akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. İkili konular ve Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Münbiç ve İdlib'le ilgili düzenlemelere de değinilirken Erdoğan, ABD'nin Pittsburgh kentindeki sinagoga yapılan saldırıyı kınadı ve hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla Amerikan halkına taziyelerini iletti.

YAPICI ADIMLAR ATILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, ABD-Türkiye arasındaki ikili ilişkileri daha da güçlendirmeye yönelik yapıcı adımlar atma konusundaki kararlılıklarını vurguladılar. İki lider, gerek ikili gerek bölgesel konularda önümüzdeki süreçte de yakın temasta olma hususunda mutabık kaldılar.

SİNAGOG SALDIRISIYLA İLGİLİ TAZİYELERİNİ İLETTİ

Görüşme vesilesiyle, ABD'nin Pittsburgh kentindeki sinagoga yapılan saldırıyı da kınayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Amerikan halkına taziyelerini iletmiş, yaralılara acil şifa dilemiştir.

GÖRÜŞME İLE İLGİLİ BEYAZ SARAY’DAN DA AÇIKLAMA GELDİ!

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan telefon görüşmesine ilişkin, “İki lider özellikle Suriye’deki koordinasyon konusunda birlikte çalışma arzusunu ele aldılar” açıklamasını yaptı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, yaptığı yazılı açıklamada, “Başkan (Donald Trump) bu sabah Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile görüştü. İki lider özellikle Suriye’deki koordinasyon konusunda birlikte çalışma arzusunu ele aldılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pittsburgh’daki sinagogda yaşanan trajik kayıplar için başsağlığı dileğinde bulundu” ifadelerine yer verdi.