NASA bu kadar kapsamlısını ilk kez yayınladı!

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Hubble’ın mor ötesi kamerası tarafından tespit edilen 15 bin galaksiyi içeren panorama fotoğrafını internet sitesinde yayımladı.

Teleskobun kayda geçirdiği uzak uzay panoramasının görüş alanındaki galaksilerden bazılarının oluşumunun 11 milyar yıl geriye gittiği belirtildi.Galaksilerden yaklaşık 12 bininin yıldız üreten genç galaksi olduğu kaydedildi.

Mor ötesi ışınlar bugüne dek kozmik bulmacanın kayıp halkası olarak görülüyordu. Oysa bugün Hubble ve diğer yer teleskoplardan elde edilen kızıl ötesi ve optik gözlemler birleştirilerek kainatın daha bütüncül bir resminin oluşturulmasına katkı sağlıyor.

Astronomers using the ultraviolet vision of Hubble have captured one of the largest panoramic views of the fire and fury of star birth in the distant universe. The field features approximately 15,000 galaxies, about 12,000 of which are forming stars: https://t.co/148HBC09nu pic.twitter.com/tyrO7brUA4

— Hubble (@NASAHubble) 16 Ağustos 2018