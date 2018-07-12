Sel felaketinde ölü sayısı 195’e çıktı… Salgın hastalık alarmı

Japonya'nın son 36 yılda yaşadığı en büyük sel felaketinde ölenlerin sayısı 195'e yükseldi. Sıcak havanın etkili olduğu bölgelerde 200.000'den fazla haneye su verilememesi salgın hastalık yaşanabileceği endişelerine yol açtı.

Japonya’nın batısında geçen hafta aşırı yağışların neden olduğu sel ve heyelan felaketinde ölenlerin sayısının 195’e yükseldiği açıklandı.

Japonya hükümet sözcüsü Yoşihide Suga 195 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin de kayıp olduğunu söyledi. Suga en az 23 kişinin kayıp olduğunu belirtirken, Yangın ve Felaket Yönetimi Ajansı’nın verilerine göre hala 7.000’e yakın kişi de sığınaklarda kalıyor.

Okayama’nın başkenti Kuraşiki’yi ziyaret eden Başbakan Şinzo Abe de bölgedeki zararı inceledi. Abe’nin diğer bölgelerde de incelemelerini sürdürmesi bekleniyor. Abe, sel felaketi nedeniyle Avrupa ve Ortadoğu’ya yapacağı geziyi ertelemişti.

Faciadan bir hafta geçmesine rağmen ülkenin batısındaki 200 binden fazla eve hala su verilemiyor. Japonya hükümeti bu bölgelere su tankerleri gönderse de bu çabaların yetersiz kaldığı belirtiliyor.

Yüksek nemle birlikte hava sıcaklıklarının 30 derecenin üzerinde olması tahliye merkezlerinde kalanların hayatını da zorlaştırdı. Yetkililer su kıtlığının salgın hastalıklara yol açmasından endişe ediyor.