Turizm cennetinde deprem: 10 ölü, 40 yaralı

Endonezya’nın Lombok Adası'nda meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde en az 10 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin yerin 7 kilometre altında meydana geldiğini ve büyüklüğünün 6.4 olduğunu açıkladı. En az 10 kişinin hayatını kaybettiği depremde, 40 kişi yaralanırken, adada bulunan birçok ev hasar gördü.

Endonezya Afet Yönetim Ajansı Sutopo Purwo Nugroho’un sözcüsü, “Deprem en az 10 kişiyi öldürdü, yaklaşık 40 kişi yaralandı ve yüzlerce ev de hasar gördü” dedi. Endonezya’nın Lombok Adası’nın yanında bulunan Bali Adası’nda da yaralananların olduğu bildirildi.

Depremin ardından toprak kaymaları nedeniyle yürüyüşçülerin popüler rotalarından biri olan Mount Rinjani Ulusal Parkı ziyarete kapatıldı. Tırmanışçı Khairul Azi, bir grup yürüyüşçüyle birlikte doğada mahsur kaldıklarını söyledi. New Straits Times’a konuşan Azi “Bulunduğumuz bölgeye gelen tüm yollar kesilmiş, o yüzden geri dönemiyoruz” dedi.

Aktif fay hatları ve volkanların yer aldığı ve Pasifik Okyanusu’nun tüm kıyılarını dolaşan Pasifik Ateş Çemberi’nde bulunan Endonezya büyük depremlerin sıklıkla gerçekleştiği bir ülke. 2016’da da Sumatra’da gerçekleşen 6.5 büyüklüğündeki deprem onlarca kişinin ölümüne, 40 binden fazla kişinin de evinden olmasına yol açmıştı.