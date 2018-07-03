AÖL sınav giriş yerleri saat kaçta belli olacak? 2018 MEB Açık Lise sınav giriş belgesi detayları…

Liseyi bitiremeyen veya zamanında gitme fırsatı bulamayan vatandaşlar AÖL ile diplomalarını almanın peşinde. MEB AÖL sınav tarihi yaklaştıkça Açık Lise sınav giriş yerleri ve belgeleri de en çok araştırılan konuların başında geliyor. MEB iş takvimine göre AÖL sınav giriş yerleri ve AÖL sınav giriş belgeleri bugün açıklanacak fakat saat kaçta açıklancağı hen,z belli değil.

Açık Lise öğrencileri bugün açıklanacak olan AÖL sınav giriş yerlerini ve belgesini öğrenmek için sık sık MEB resmi internet sitesini kontrol ediyor. MEB henüz Aöl sınav giriş yerlerini duyurmuş değil. AÖL sınav giriş belgesi belli olduktan sonra aşağıdaki linkten çıkartılabilir.

AÖL sınav giriş yerleri için Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden yapılacak açıklama bekleniyor. AÖL sınavları, giriş belgesiyle sorgulanmaya devam ediliyor. Bu çerçevede Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi II. Dönem Sınav Giriş Yerlerinin İnternette yayınlanması için tarih olarak bugün öngörülüyor. AÖL sınav giriş yerleri ve sınav giriş belgeleri yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten erişilebilir olacak…

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ

AÖL NEDİR?

Açık Öğretim Lisesi 1992 yılında kurulan uzaktan öğretim teknolojilerini kullanarak lise öğrenimi veren ve bu hizmeti merkezi sistemle yürüten, Film Radyo ve Televizyonla Eğitim Başkanlığı bünyesinde kurulmuştur. Film Radyo ve televizyonla Eğitim başkanlığı ile Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü 03.04.1998 tarih ve 4359 sayılı kanunla hizmetlerini Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü adı altında toplamıştır. Açık Öğretim Lisesi 3 Nisan 1998 tarihinden itibaren Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde eğitim etkinliklerini devam ettirdi. Açık Öğretim Lisesi halen faaliyetlerini, 14 Eylül 2011 tarih ve 652 sayılı kanun hükmünde kararname ile kurulan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde sürdürmektedir.

AÇIK LİSEDEN NASIL MEZUN OLUNUR?

* Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,

* Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,

AÖL ÇIKMIŞ SORULAR İÇİN TIKLAYINIZ…

* Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım /Türk Dili ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

* Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekmektedir.