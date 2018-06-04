Son dakika… LGS’de skandal! Sınav bitmeden sorular dışarı çıktı, soruşturma başladı

Cumartesi günü yapılan Liselere Geçiş Sınavı’nda sözel ve fen bilimleri sorularının sınav sırasında dışarı çıkarıldığı, konuyla ilgili de üç öğretmenin savcılık tarafından sorgulandığı belirtildi.

Yurdagül UYGUN-Habip ATAM/ SÖZCÜ

Cumartesi günü yapılan Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS), soruların sınavın yapıldığı sırada dışarı çıkarıldığı belirtildi. Sözel ve sayısaldaki fen bilimleri sorularının Ümraniye, Pendik ve Esenkent bölgelerindeki 3-4 farklı okuldan, farklı kişiler tarafından özel bir kolejdeki öğretmen arkadaşlarıyla paylaştığı bilgisine ulaşıldı.

Sayısal sınav saat 11:30'da başlarken, ilk soruların mesajla saat 11:32'de atıldığı ortaya çıktı. Görevli olmayan bir öğretmenin sınav sırasında telefonuna mesaj gelmesiyle 155'i arayarak ihbar etmesi üzerine emniyet soruşturma başlattı. Dün gece ilk mesajı atan öğretmenin emniyetteki sorgusunun ardından olayın genişlediği ve farklı ilçelerde farklı öğretmenlere tarafından soruların dışarı çıkarıldığı anlaşıldı.

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Şu ana kadar İngilizce soruları dışında diğer soruları dışarı çıkaran üç öğretmenin gözaltında olduğu ve savcılık tarafından ifadelerinin alındığı, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Diğer yandan, cumartesi yapılan sınavda sözel soruların kolay olduğu, sayısal bölümün çok fazla zorladığı ve öğrencilerin sınavdan ağlayarak çıktığı görülmüştü. Soruların sınavın zor kısmı olan sayısal bölümde dışarı çıkarılması, şaibe yarattı. Savcılığın öğretmenlerin yazışmalarını incelediği ve cevapların sınıflara gönderilip gönderilmediği konusunda araştırma yaptığı kaydedildi.