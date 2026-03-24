Türkiye onu Kara Harp Okulu tören alanında, kılıcını havaya kaldırmış, arkadaşlarına yemin ettirirken tanımıştı. 1995’den 2023 yılına kadar her mezuniyet töreninde olduğu gibi subay andını söylüyor, arkadaşları tekrarlıyordu. Bu andı aslında tören sırasında okumak istemişler; ancak komutanlar andın yönergeden kaldırıldığını o yüzden okunamayacağını söylemişlerdi. Onlar da tören sonrası and içtiler, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye bağırdılar.

Teğmen Ebru Eroğlu, mezuniyet sonrası Polatlı Topçu Okulu’na “Topçu Teğmen” olarak katıldı. 16 Ocak 2025’de “Eşyalarını topla, ayrılıyorsun” dediklerinde dünyası başına yıkılmıştı. Kara Harp Okulu’nun devre birincisi Topçu Okulu’ndan ayrıldı. Arkadaşlarının, “Dava açarsın, dönersin” sözlerini duymuyordu bile.

HER YERDE EBRU VARDI

Ebru’nun gözünde ortaokul yılları canlandı. Liseyi bir an önce bitirmek, Harbiye’ye girmek istiyordu. Ebru Eroğlu niçin subay olmak istemişti. Onu bize şöyle anlattı:

“Ortaokulda öğretmenlerimiz tek tek kaldırıp, ‘Ne olmak istiyorsun?’ diye sorarlardı. Ben hem ortaokulda, hem öğrenim gördüğüm Ataşehir Anadolu Lisesinde bu sorulara hep ‘subay olmak’ istiyorum diye cevapladım. Özellikle üniformalı subayları, askeri öğrencileri görünce onlara hayran hayran bakıyor, içimden ‘Ben de silah arkadaşınız olacağım’ diyordum.” Dahası, Harbiyeliye yakışır bir öğrenci olmayı hedefliyordu.

Ebru, başarı sıralamasında birinci olmuştu. Hazırlık sınıfında bölük kıdemli yardımcısı olarak öğrencilik hayatına başlamıştı. Sonrasında gittikçe bölük kıdemliliği, tabur kıdemliliği gibi görevlerde bulundu. Başarılarına seviniyor ama hep “Harbiyeliye yakışır öğrenci olmak” istediğini vurguluyordu.

Bütün bu faaliyetlere gönüllü olarak katılıyordu. Dağ koşularında hep o vardı. Silahlı koşular Ebru’suz olmuyordu. Hele ağır silahlardan olan MPT-76 silahlarıyla koşuya başlarken, ‘Ebru hedefe varamaz, bu silahın ağırlığına fazla dayanamaz’ diyenler vardı. Ama, Ebru Eroğlu, her zamanki gibi hedefe ulaşıyordu. Bir çok etkinliğe hep gönüllü olarak katılıyordu. Tam anlamıyla bir Harbiyeli hayatı yaşadım” demek için hepsine katıldı.

SON SÖZLERİ ŞÖYLE OLMUŞTU

Ebru teğmen ve dört arkadaşı tören sonrası subay andını okumaları sonucu disipline verildi. Yüksek Disiplin Kurulu’nda son sözleri de şöyle olmuştu:

“Törenden sonra toplanan silah arkadaşlarının tamamı gibi Mustafa Kemal’in askeri olmakla gurur duyuyorum. Zira, Mustafa Kemal’in önce sıra arkadaşı sonra da silah arkadaşıyım. İçimdeki Harbiyeli ruhu ölmez, omuzumdan rütbelerim alınacak olsa bile bu ruhu yüreğimde yaşayacağım. Harbiyeli brövem büyük bir onur olarak bende kalacak.”

Aynı olayla ilgili TSK ile ilişikleri kesilen Teğmenler İzzet Talip Akarsu, Serhat Gündar, Batuhan Gazi Kılıç, Deniz Demirtaş’ın da son sözleri buna benziyordu.

BU DAVA, BURADA BİTMEZ

Teğmenler, 5’e karşı 4 oyla TSK’dan Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla ihraç edilmişti. Kara kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Korgeneral Tevfik Algan da, teğmenlerin ihraç edilmemesi yönünde oy kullanmıştı. Algan’ın bu oylamadan kısa süre sonra Erzincan’a tayin edilmişti. Algan, bunun üzerine emekliye ayrılmıştı.

Ankara 21. İdare Mahkemesi, Teğmen Deniz Demirtaş adına açılan davayı sonuçlandırdı. Demirtaş, üniformasını giydi, göreve başladı. Bu tüm devrelerini memnun etti. Diğerleri için de benzer karar verilmesi bekleniyordu. Bakanlık, Deniz Demirtaş hakkındaki mahkeme kararına istinafta itiraz etti.

İkinci olarak hakkında karar açıklanan Teğmen Ebru Eroğlu oldu. Ebru Eroğlu’nun Ankara 4. İdare Mahkemesi’ndeki davası 13 Mart’ta sonuçlandı. Dönüş davası reddedildi. Eroğlu’nun avukatları bu kez İdare Mahkemesi’ne davayı taşıyacak. TSK’dan çıkarılan Teğmenler Serhat Gündar ile İzzet Talip Akarsu’nun dönüş için başvurduğu dava 21. İdare Mahkemesi’nde görüldü, kararın en geç 25 Mart’a kadar verilmesi gerekiyor. Teğmen Butuhan Gazi Kılıç’ın açtığı dava ise henüz ele alınmadı.

DÖNENLER VE YOLU AÇILANLAR

Kara Harp Okul Alay Komutan Vekili Albay M. Alper Topsakal, Bölük Komutanı Binbaşı Murat Ertürk’ün iade davası sonuçlandı. Topsakal üniformasını giydi. Ertürk’ün de bir ay içinde göreve başlatılması gerekiyor. Tabur Komutanı Piyade Kurmay Yarbay Halit Türkoğlu’nun kararı ise henüz açıklanmadı.

Atatürk fotoğrafını 10 Kasım Atatürk’ü Anma töreninde fotoğrafını yakasına takmayan teğmenin yanısıra iki teğmen de, “Atatürk’ü sevmek ve saygı duymak zorunda değiliz” Demişti. Bu teğmenler görevlerine dönmüştü.

Bu duruma tepki gösterdikleri için TSK’dan çıkarılan teğmenlerden Özgür Sığırcı ile Taner Macit’in idare mahkemelerine açtığı dava sonuçlandı ve görevlerine dönmeleri uygun bulundu. Yasaya göre iki teğmen bir ay içinde göreve başlatılmaları gerekiyor. Milli Savunma Bakanlığı’nın İdare Mahkemesi kararlarının iptali için İdare Mahkemesi’ne başvuracak. Karar hangi tarafın aleyhine sonuçlanırsa, bu kez dava Danıştay’a taşınacak.

EBRU TEĞMENİN İTİRAZLARI

Teğmen Ebru Eroğlu’nun andı okuması, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz”, ‘Ne mutlu Türk’üm diyene” sözleri Savunma Bakanlığı avukatları tarafından “Disiplinsizlik” ve toplumda ayrışmaya nedeni olduğu öne sürüldü, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Mustafa Kemal ATATÜRK’e olan bağlılığının hiç hak etmeyecek şekilde sorgulandı, ağır ithamlarla karşı karşıya kaldı. Hizmete engel davranışlarda bulunmak disiplinsizliği oluşturuldu” denildi ve davanın reddi gerektiği savunuldu. Teğmen Ebru Eroğlu’nun avukatları dava ile ilgili şu iddiaları gündeme getirdi:

-Soruşturma raporunun kendilerine verilen örneğinde soruşturma heyetinde bulunan kişilerin isimleri karartıldı.

-Davacının, soruşturma raporunun 32. sayfasından sonraki bölümü kendilerine verilmedi.

- Dava konusu işlem tesis edilmeden önce hazırlanan amir kanaat teklif formları değiştirildi.

-Davacının, soruşturma sırasında alınan ifadelerine soruşturma heyeti tarafından müdahalede bulunuldu.

-Davacının, yargılama sırasında (duruşma veyahut Mahkemenin belirleyeceği herhangi bir günde) tanık dinlenilmesi isteminin yerine getirilmesi için kişilere tanıklık yapmaları için müzekkere çıkarılması talebi yerine getirilmedi.

Bu iddialarla ilgile inceleme yapan mahkeme, talepleri yerinde bulmadı. Ebru Teğmene kararda Bölge Adliye Mahkemesi’ne gitme yolu gösterildi.

EBRU TEĞMEN, BAYRAM GÜNÜ ÖĞRENDİ

Mesleğini çok seven Ebru Eroğlu, hakkında karar verildiğine ilişkin bir arkadaşının uyarısı üzerine e-devletine girdi ve mahkeme kararını öğrendi. Hemen avukatını aradı. Avukatının karardan haberdar olmadığı anlaşıldı. Eroğlu, kararı avukatına gönderdi. Avukatlar, kendilerinin haberi bile olmadan bilgilerin Milli Savunma Bakanlığı tarafından verildiği kuşkusunu taşımaya başladı.

Ebru Eroğlu, davayı kaybetmekle umudunu yitirmiş değil. Üzüldü üzülmesine ama bir gün mutlaka üniformasını giyeceğine inanıyor ve “Mustafa Kemal’in önce sıra arkadaşı sonra da silah arkadaşıyım. İçimdeki Harbiyeli ruhunu kimse öldüremez. Omuzumdan rütbelerim alınsa bile bu ruhu yüreğimde yaşayacağım. Suç işlemedik. Hukuk mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz” diyor.