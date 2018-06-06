2. el araç kredisi yüzde kaç veriliyor?

Sıfır bir araç ya da ikinci el bir araç sahibi olmak için belli bir birikiminizin olması gereklidir. Birikimiz yoksa araç kredisi kullanmak isteyebilirsiniz. Bankalar ikinci el araçlar için de tüketicilere araç kredisi vermektedirler. 2. el araç kredisi ne kadar veriliyor? 2. el araç kredisi ile ilgili her şey haberimizde...

Taşıt kredisi belli bir birikimi olan ya da hiç olmayan tüketicilerin en sık başvurduğu kredilerdendir. 0 veya 2. el araçlar için kredi kullanmak isteyenlerin merak ettiği bazı konulardan biri de bankaların taşıt kredisinin yüzde kaçını verdiğidir. Şimdi size 2. el araç almak isteyenler için bankaların verdiği taşıt kredisinin yüzde kaçını alabileceğinizi açıklamaya çalışacağız…

Daha önceden de olduğu gibi taşıt kredilerinde bankalar aracın tamamına kredi vermiyorlar. Bunun yerine arabanın değerine göre belirli bir oranda kredi veriyorlar. Taşıt kredisinde kullanabileceğiniz kredi miktarı eskiye oranla değişmiştir. Değeri 100 bin TL'nin altında olan araçlar için, arabanın değerinin %70'ini aşmayacak kadar kredi verilebiliyor. Ancak öncede bu durum daha farklıydı. Daha önceki düzenlemelerde 50 bin TL altındaki araçlarda bu durum uygulanıyordu.

KREDİ ORANLARI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Resmi Gazetede bununla ilgili olarak; “Tüketicilere, binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde ve taşıt teminatlı kredilerde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranı taşıtın nihai fatura değeri yüz bin Türk Lirası ve altında olanlar için yüzde yetmişi aşamaz. Bu oran, nihai fatura değeri yüz bin Türk Lirasını aşan binek araçlarda, bedelin yüz bin Türk Lirasına kadar olan kısmı için yüzde yetmiş, yüz bin Türk Lirasının üstünde olan kısım için yüzde elli olarak uygulanır. İkinci el binek araçlarda taşıtın değerinin tespitinde kasko değeri esas alınır.” denmektedir.

ARACIN YAŞI KREDİ KULLANIRKEN ÖNEMLİ

Şimdi bu bilgiler çerçevesinde değerlendirme yapacak olursak, bankalar, taşıt kredilerini genellikle kademeli olarak kullandırırlar. Bu 2 kademe arasındaki sınır tutar 50.000 TL'dir. Eğer satın alacağınız aracın değeri maksimum 50.000 TL ise çekebileceğiniz kredi tutarı, araç değerinin %70'i kadar olacaktır. Araç değeri, 0 km araçlar için aracın proforma faturasında, 2.el araçlar için kasko bedelinde yazan tutara eş değerdir. Bankalardan 2. el araç kredisi almak için belirli bir yaş ve kasko değerinin belirli bir oranda olması gerekmektedir. Genellikle en fazla 5 yaşında olan araçlara araç kredisi sağlanırken bu süre bazı bankalarca 10 yaşa kadar çıkarılmıştır. Bazı bankalar farklı vade süreleri için ise değişik kredi yaş sınırları da koyabilmektedir.

KASKO DEĞERİNE DİKKAT!

Alacağınız aracın kasko değeri 100 bin lira ise banka bu aracın % 70 ini karşılar ve size 70 bin lira kredi verir. Bu oran 50 binin altındaki araçlarda ise %50 dir. Alacağınız 50 bin liralık araç için 25 bin lira sizden çıkacaktır. 50 binden az tutardaki araçlar için ise uygulama %30 olarak belirlenmiştir. Alacağınız araç 100 binin üstünde ise 100 binlik kısma %70 ve sonraki kısma ise %50 lik bir kredi imkanı verilmektedir. Alacağınız 2. el aracınıza yapılacak vade ise genelde 48 ayla sınırlıdır.

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