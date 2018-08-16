Amadeus, TravelClick’i satın aldı

Amadeus, TravelClick’i almak için yaptığı 1,52 milyar dolarlık anlaşma ile konuk ağırlama sektöründe genişleme çalışmalarını sürdürüyor. TravelClick’in orta ölçekli ve bağımsız oteller için sunduğu bulut temelli çözümler, Amadeus’un pazardaki tüm segmentlere gelişmiş bir portföyle ulaşmasını sağlayacak.

Küresel seyahat endüstrisi için ileri teknoloji çözümlerinin önde gelen sağlayıcısı ve işlemcilerinden Amadeus, öncü özel sermaye yatırım şirketlerinden Thoma Bravo'dan 1,52 milyar dolar karşılığında TravelClick'i almaya karar verdi. Merkezi New York City'de bulunan TravelClick, 176 ülkede 25 binden fazla müşteriye hizmet veren öncü bir küresel ağırlama hizmeti sağlayıcısı. TravelClick'in sunduğu yenilikçi bulut temelli çözümlerarasında, bağımsız ve orta ölçekli otel Merkezi Rezervasyon Sistemi (CRS) ve Konuk Yönetim Çözümü (GMS) ile iş zekası ve medya çözümleri yer alıyor.

MARKA YARATIYOR

Bu portföy, otellere hem dijital hem de geleneksel tüm kanallara dağıtım olanağı veriyor. Ayrıca, konuklarla dijital etkileşimi geliştirmelerini, gelir ve performansı artırmalarını, maliyeti azaltmalarını ve güçlü bir marka yaratmalarını sağlıyor. TravelClick çözümlerinin Amadeus portföyüne eklenmesi, dünya çapında otellere ve otel zincirlerine geniş bir yenilikçi teknoloji yelpazesi sunan bir konuk ağırlama hizmeti sağlayıcısı yaratacak. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Amadeus Başkan ve CEO'su Luis Maroto, “TravelClick'in harika bir ekibi, teknolojisi ve geniş bir müşteri tabanı var ve biz böylesine başarılı bir işletmenin Amadeus'a katılmasını dört gözle bekliyoruz Amacımız konuk ağırlama sektörüne, işletmelerini büyütmek ve konuklarına harika bir deneyim yaşatmak için ihtiyaç duydukları araçları sağlamak. İki portföyümüzün kombinasyonu, dünya çapında her tip ve boyutta otele bunu sunmamızı sağlayacak.”

OLDUKÇA HEYECANLIYIM

Bu anlaşmanın TravelClick'in oteller için sunduğu çığır açıcı çözümlerin inanılmaz başarı yolculuğundaki bir sonraki adımı gösterdiğini belirten TravelClick CEO'su Larry Kutscher, “Otellere geleceğin inovasyon kuşağını sunmaya başlayacağımız için, birleşen şirketlerimizin konuk ağırlama sektöründe yaratacağı etki konusunda ekibimizle inanılmaz gurur duyuyorum ve oldukça heyecanlıyım.”

DEV BİR ADIM

Amadeus Stratejik Büyüme İşletmeleri Kıdemli Başkan Yardımcısı Francisco Perez- Lozao, “Bu anlaşmayı Amadeus'un konuk ağırlama sektöründe attığı dev bir adım olarak değerlendiriyoruz. Büyük zincirlerle zaten güçlü bir ilerleme kaydederken, TravelClick bize pazarın neredeyse üçte birini oluşturan orta ölçekli ve bağımsız otel segmentine erişme şansı veriyor. Artık çok geniş bir çözüm yelpazesi ile bütün sektöre hizmet edebiliriz ve önümüzdeki yıllarda kayda değer oranda büyüme bekliyoruz.” Thoma Bravo'daki yönetici ortaklardan Holden Spaht ise “TravelClick, Thoma Bravo'nun en iyi operasyonel pratikleri hayata geçirmek ve hem organik yollarla hem de M&A aracılığıyla büyüme elde etmek için sınıfının en iyisi bir dikey pazar yazılım şirketi satın alma ve yetenekli liderlerle çalışma şeklindeki yatırım yaklaşımının kusursuz örneklerinden biri. TravelClick'te Larry Kutscher ve yönetim ekibinin olağanüstü uygulamalarını takdir ediyoruz ve şirketin dünya çapındaki otellerin gelirlerini azamiye çıkaran yazılımlar, veri analitiği ve pazarlama hizmetleri sunmaya devam etmek açısından iyi konumlandığına inanıyoruz.”

Satın alma işleminin bir parçası olarak, yaklaşık 1.100 TravelClick çalışanının Amadeus'a katılması bekleniyor. Amadeus ve Thoma Bravo, düzenleyici makamların onaylarının ardından 2018 takvim yılının dördüncü çeyreğinde satın alma işlemini tamamlamayı umuyor. Satın alma işlemi, borç ile finanse edilecek ve kazançlar kısa sürede büyüyerek gelişecektir.